El comportamiento de Travis Kelce en el vestuario después de la derrota de los Chiefs

El Jefes de Kansas City cayó 14-12 ante el Asaltantes de Las Vegas en un enfrentamiento inútil de la Semana 18 el 4 de enero. Considerando que este podría haber sido el último juego de la ilustre carrera de 13 años del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, no es un final de libro de cuentos.

Andy Reid, entrenador en jefe de los jefes dijo a los periodistas Después del partido, «Nadie quiere una temporada como esta. No es por lo que nos esforzamos y trabajamos duro, pero hay obstáculos que entran en juego y hay que superarlos».

Después de tres carreras consecutivas hacia el Super Bowl, Kansas City terminó 6-11, el peor récord del equipo en la carrera de Kelce. Mariscal de campo de los jefes Patricio Mahomes sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la Semana 15 y no está claro si estará listo para comenzar la próxima temporada.

A Kelce, sin embargo, no le queda nada que demostrar. Ya está asegurado como miembro del Salón de la Fama en la primera votación. el es rompió una larga lista de récords de la NFL. La decisión de Kelce de retirarse depende de si está listo para decir adiós al juego que ama.

La selección de tercera ronda de 2013 terminó la temporada con 76 recepciones, 851 yardas y cinco touchdowns. Kelce promedió 11,2 yardas por captura, más que el promedio de su carrera.

Si bien el veterano de 36 años podría haber estado de mal humor luego de la sexta derrota consecutiva de los Chiefs, el comportamiento de Kelce en el vestidor de invitados de los Raiders fue todo lo contrario.

Chiefs TE Travis Kelce se reunió con una larga fila de compañeros de equipo e invitados especiales después del juego de los Raiders

El cuatro veces All-Pro del primer equipo parece haber procesado ya el dolor de la decepcionante temporada de los Chiefs. Sam McDowell de KC Star señaló que Kelce Inicialmente se sentó solopero sólo “muy brevemente”. Todos querían controlar al ala cerrada.

Jesse Newell, del Athletic, escribió: “El casillero de la esquina de Kelce en el club visitante casi tenía la apariencia de un línea de recepción de boda.”

Saludó a varios compañeros de equipo y abrazó al entrenador de backs defensivos Dave Merritt. Kevin Richardson, miembro de los Backstreet Boys, y sus dos hijos también conversaron brevemente con Kelce. «Te lo agradezco, hombre», dijo Richardson.

Si Kelce ya tomó una decisión, no hubo indicios evidentes. Sin grandes gestos antes de partir. Newell escribió: “Después de su charla con los periodistas, y las cámaras se habían dispersado, Kelce se puso la correa verde de un bolso Louis Vuitton sobre su hombro y la aseguró antes de salir por la parte trasera del vestuario”.

Travis Kelce habló con los periodistas durante 3 minutos después del partido

Kelce mantuvo breve su mensaje a los periodistas, ya que todos tenían la misma pregunta. «¿Quién sabe? ¿Quién sabe?» Kelce dijo sobre su posible retiro. «O me doy cuenta rápido o tengo que tomarme algo de tiempo. El año pasado fue un poco más fácil. Creo que supe de inmediato que quería darle una oportunidad a este. No lo sé. Ya veremos».

«Sentí que llegué a la temporada preparado y listo para rockear con las intenciones correctas», añadió. «Desafortunadamente, el balón no salió como queríamos en muchos de esos juegos. Si decido regresar, eso es algo en lo que realmente tengo que concentrarme: asegurarme de estar disponible y listo para esos momentos».

Se espera que Kelce, quien necesitaría un nuevo contrato antes de un posible regreso a los Chiefs, anuncie su decisión final antes de que comience la agencia libre en marzo.

«Siento mucho amor por este equipo, esta organización y la gente de aquí», dijo Kelce. «Pasaré algún tiempo con ellos, asistiré a reuniones de salida, me acercaré a la familia y resolveré las cosas».