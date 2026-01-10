El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) proyecta que los reembolsos de la Oficina del Hajj ascenderán a más de 100 mil millones de IDR

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) valora que el reembolso de la agencia de viajes haji relacionado con presuntos casos de corrupción cuota El Hajj alcanzará más de 100 mil millones de IDR.

Lea también: El abogado abre su voz sobre Gus Yaqut como sospechoso de cuota de Hajj



El portavoz del Comité de Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, reveló que esta cifra seguirá aumentando porque todavía hay oficinas del Hajj que no han devuelto dinero supuestamente relacionado con supuestos casos de corrupción relacionados con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación del Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Actualmente ha alcanzado alrededor de 100 mil millones de IDR y seguirá aumentando», dijo Budi en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado el sábado 10 de enero de 2026.

Lea también: KPK revela el papel de Yaqut y Gus Alex al convertirse en sospechosos de la cuota del Hajj



Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había comenzado a investigar el caso de las cuotas del Hajj. El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció un cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso de más de 1 billón de IDR e impidió a tres personas viajar al extranjero durante los próximos seis meses.

Los impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.

Lea también: El ex Ministro de Religión Yaqut será detenido inmediatamente



El 9 de enero de 2026, el KPK anunció que dos de las tres personas que fueron impedidas eran sospechosas en el presunto caso de corrupción de cuotas de Hajj, a saber, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) e Ishfah Abidal Aziz (IAA). Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Derechos de Investigación del Hajj de la RPD RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita. En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)