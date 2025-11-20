El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) planea formar un diputado de inteligencia para que se convierta en los ‘ojos y oídos’ de los dirigentes

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) planea formar Diputado de Inteligencia en la estructura organizacional y procedimientos de trabajo u OTK de las instituciones anticorrupción.

Este plan fue revelado directamente por el presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto.

«Hemos declarado en la dirección política que debe haber una sección, un diputado, cuyo OTK luego se ajustará para convertirse en diputado de Inteligencia», dijo Setyo en su declaración citada por ANTARA, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Setyo explicó que el Adjunto de Inteligencia del Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) completará la estructura organizativa de la agencia anticorrupción, junto con otros agentes del orden y el sector privado.

Además, se necesita un diputado de inteligencia en el KPK porque esto tiene en cuenta la existencia de una comunidad de inteligencia en el país.

«La inteligencia en el Comité para la Erradicación de la Corrupción es necesaria porque, además de la comunidad, también se puede decir que son los ojos y oídos de los líderes», dijo.

Por lo tanto, continuó Setyo, el diputado de Inteligencia aún puede apoyar las tareas de erradicar los actos criminales de corrupción.

Setyo indicó que la formación de un adjunto de inteligencia en la agencia anticorrupción contaría con la asistencia del secretario general de KPK, Cahya Hardianto Harefa.

«Es de esperar que lo que haga más adelante el Secretario General sólo consiga cambiar la nomenclatura. Más adelante, las asignaciones, descripciones de puestos (descripciones de puestos o explicaciones de tareas, etc.) se adaptarán a la nomenclatura existente», dijo.

Con base en el Reglamento Número 7 de 2020 del Comité de Erradicación de la Corrupción relativo a la Organización de Procedimientos de Trabajo (OTK) de KPK, actualmente la estructura organizativa de la agencia anticorrupción consta de cinco diputados, a saber, el Adjunto de Educación y Participación Comunitaria, el Adjunto de Prevención y Monitoreo, el Adjunto de Acción y Ejecución, el Adjunto de Coordinación y Supervisión, y el Adjunto de Información y Datos.