El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) filtra la figura del sospechoso en el caso de las cuotas del Hajj: su papel en el proceso discrecional

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) proporciona información sobre la figura sospechar en el caso de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) en 2023-2024.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que los partidos desempeñaron un papel en el proceso de toma de decisiones. soñar no viene probable que se convierta en sospechoso.

«Actualizaremos (notificaremos, rojo) todo y lo transmitiremos al público a su debido tiempo, incluidos los responsables que luego serán nombrados sospechosos», dijo Budi a los periodistas en el Edificio Rojo y Blanco, KPK, en el sur de Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Esto significa que las partes desempeñan un papel en este proceso discrecional que luego resulta en pérdidas financieras para el Estado», continuó.

Budi dijo que el KPK también proporcionará más información sobre las partes que desempeñaron un papel en el proceso de compra y venta de cuotas especiales de Hajj de la cuota adicional de Hajj para 1445 Hégira/2024 d.C.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, concretamente el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de pedir información al exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de la cuota del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso, que superaban el billón de IDR e impidió que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)