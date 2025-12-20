El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) confirma que los casos de tres fiscales de Kalimantan del Sur y OTT Banten fueron manejados de manera diferente

Yakarta VIVA – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) garantizar el manejo de tres casos relacionados fiscal en la Fiscalía del Distrito Norte de Hulu Sungai, Kalimantan del Sur, es diferente del caso del fiscal que fue arrestado en una operación encubierta (OTT) De Bantén.

Lea también: KPK revela el papel de SM Kunang en el caso de corrupción de su hijo, el regente Ade Kuswara



Así lo confirmó el diputado en funciones de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2025.

«El manejo de este caso se lleva a cabo en la Comisión para la Erradicación de la Corrupción», dijo.

Lea también: El regente de Bekasi, Ade Kuswara, y su padre se convierten oficialmente en sospechosos de KPK



Asep dijo que si la Comisión para la Erradicación de la Corrupción encuentra otros presuntos actos criminales de corrupción en el caso de tres fiscales en Kalimantan del Sur, especialmente los cometidos por el jefe del fiscal de distrito de North Hulu Sungai, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), entonces la agencia anticorrupción lo investigará.

«Si durante el proceso de investigación se descubre que está relacionado con otros actos criminales sospechosos, o se descubren otros incidentes criminales, por supuesto haremos un seguimiento», dijo.

Lea también: Jefe de Kalimantan del Norte Jefe de la Fiscalía de Distrito de Datun, que huyó durante OTT, nombrado por KPK como sospechoso



Sin embargo, dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción se centra actualmente en investigar el presunto caso de extorsión cometido por tres fiscales en Kalimantan del Sur.

Anteriormente, KPK llevó a cabo su undécimo OTT en 2025, concretamente en North Hulu Sungai Regency, Kalimantan del Sur, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había arrestado a seis personas en la OTT, entre ellas el jefe de la Fiscalía del Norte de Hulu Sungai, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, y el jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía del Norte de Hulu Sungai, Asis Budianto.

El mismo día, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con la extorsión.

Luego, el 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció a Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Asis Budianto (ASB) y Tri Taruna Fariadi (TAR) como jefes de la Sección de Administración Civil y Estatal del Fiscal de Distrito de North Hulu Sungai como sospechosos en el presunto caso de extorsión en el proceso de aplicación de la ley en la Oficina del Fiscal de Distrito de North Hulu Sungai para el año fiscal 2025-2026.

Sin embargo, sólo Albertinus Napitupulu y Asis Budianto fueron detenidos por el KPK porque Tri Taruna todavía estaba prófugo. Mientras tanto, la OTT en Banten está relacionada con acusaciones de extorsión llevada a cabo por un fiscal junto con asesores legales y traductores contra ciudadanos surcoreanos.

La OTT fue llevada a cabo por el KPK en Banten y Yakarta los días 17 y 18 de diciembre de 2025. Luego, el KPK decidió entregar los expedientes del caso y las pruebas a la Fiscalía General. (Hormiga)