El Comité para la Erradicación de la Corrupción investiga al Director General del PSP, Ministerio de Agricultura, Andi Nur Alamsyah

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) examina al Director General de Infraestructura e Instalaciones Agrícolas (Dirjen PSP) Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura), Andi Nur Alamsyah.

Fue interrogado en su calidad de testigo en el caso de presunta corrupción en la adquisición de instalaciones de procesamiento de caucho dentro del Ministerio de Agricultura para el año fiscal 2021-2023.

«El examen se llevó a cabo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de ANA», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, citado por ENTREJueves 23 de octubre de 2025.

Budi dijo que Andi Alamsyah fue interrogado por el Comité para la Erradicación de la Corrupción como testigo en su calidad de Director General de Plantaciones del Ministerio de Agricultura para 2022-2024.

Según los registros de KPK, Andi Alamsyah llegó al Edificio Rojo y Blanco de KPK a las 09.38 WIB.

Anteriormente, el 29 de noviembre de 2024, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había comenzado a investigar un caso de presunta corrupción en la adquisición de instalaciones de procesamiento de caucho en el Ministerio de Agricultura en el año presupuestario 2021-2023.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción explicó que el método supuestamente utilizado en este caso de corrupción fue la inflación de precios.

El 2 de diciembre de 2024, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción declaró que los investigadores habían identificado a un sospechoso en el caso de presunta corrupción en las instalaciones de procesamiento de caucho del Ministerio de Agricultura.

Además, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) se ha coordinado con el Ministerio de Inmigración y Correccionales para imponer una prohibición de viajar al extranjero a ocho personas en relación con una investigación sobre presunta corrupción en las instalaciones de procesamiento de caucho del Ministerio de Agricultura.

Las ocho personas son ciudadanos indonesios, a saber, el sector privado con las iniciales DS y RIS, un jubilado con las iniciales DJ y seis funcionarios estatales con las iniciales YW, SUP, ANA, AJH y MT.

Mientras tanto, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando actualmente la conexión entre este caso y el presunto delito de lavado de dinero cometido por el sospechoso y ex Ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

El 21 de octubre de 2025, KPK anunció que un ASN llamado Yudi Wahyudin (YW) era sospechoso en el caso. (Hormiga)