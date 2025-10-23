El Comité para la Erradicación de la Corrupción examinó 300 oficinas organizadoras del Hajj en casos de corrupción de cuotas

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) reveló que había revisado 300 oficinas organizador Hajj o organizador especial de la peregrinación Hajj o PIHK en la investigación de casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Hasta ahora, a más de 300 PIHK se les ha pedido información sobre la necesidad de calcular las pérdidas financieras de su estado», dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en Yakarta.

Ilustración de la peregrinación Hajj. Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

Budi dijo que las oficinas organizadoras del Hajj que fueron examinadas estaban repartidas en varias regiones de Indonesia.

«Desde Java Oriental, Yogyakarta, Sumatra del Sur, Yakarta, Kalimantan del Sur y varias otras zonas», dijo.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, concretamente el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de pedir información al exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso. soñar no viene el.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso, que superaban el billón de IDR e impidió que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)