El Comité para la Erradicación de la Corrupción convoca a la Secretaria General de la RPD, Indra Iskandar, por un caso de corrupción en la Cámara de Representantes

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) convocar al Secretario General (Secretario General) RPD RI a la vez sospechar caso de presunta corrupción en la adquisición de equipos casa departamental miembro Año fiscal 2020 de la RPD RI, Indra Iskandar.

La citación de Indra Iskandar fue confirmada directamente por el portavoz de KPK, Budi Prasetyo.

«Así es, hoy viernes 24 de octubre de 2025 está prevista una citación en nombre del EI como secretario general de la RPD RI», dijo Budi a los periodistas el viernes 24 de octubre de 2025.

Budi explicó que Indra Iskandar no tenía la condición de sospechoso en la citación de este caso, sino sólo un testigo.

Como se informó anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que investigaría el caso el 23 de febrero de 2024.

Luego, el 7 de marzo de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción nombró a la Secretaria General de la RPD RI, Indra Iskandar, y a otras seis personas como sospechosos en el caso.

En la misma fecha, el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en Yakarta, dijo que el sospechoso no había sido detenido porque estaba esperando los resultados del cálculo de las pérdidas financieras estatales por parte de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo de Indonesia (BPKP). (Hormiga)