El Comité para la Erradicación de la Corrupción cita al ex director general del Ministerio de Recursos Humanos como testigo en el caso de extorsión del certificado K3

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) convocó al ex Director General de Desarrollo de la Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (Binaswaker y K3) del Ministerio de Mano de Obra (Ministerio de Mano de Obra) Haiyani Rumondang.

Fue citado como testigo en la investigación del presunto caso extorsión relacionado con la gestión Sertifikat K3 en el Ministerio de Mano de Obra.

«La inspección se llevó a cabo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de HR como ex Director General de Construcción y K3 del Ministerio de Mano de Obra», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo cuando fue confirmado por ANTARA, el viernes 10 de octubre de 2025.

Aparte de eso, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también citó a NPI como Subcoordinador de Garantía de Calidad en la Institución K3 del Ministerio de Mano de Obra como testigo en el caso.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, la Comisión para Erradicación de la Corrupción determinó Immanuel Ebenezer como Viceministro de Mano de Obra junto con otras diez personas como sospechosos en un presunto caso de extorsión relacionado con el procesamiento de certificados K3 dentro del Ministerio de Mano de Obra.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener una amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo destituyó de su cargo de viceministro de Recursos Humanos.

Según la información recopilada, las siguientes son las identidades de los 11 sospechosos en el momento en que ocurrió el caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Personal de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de Pruebas y Evaluación de Competencia en Seguridad Laboral del Ministerio de Mano de Obra para 2022-presente Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Subcoordinador de Seguridad Laboral de la Dirección de Desarrollo K3 del Ministerio de Mano de Obra para 2020-2025 Subhan (SB)

4. Subcoordinador de Asociación y Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Mano de Obra para 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de la Inspección Laboral (Binwasnaker) y Ministerio de Mano de Obra K3 en marzo-agosto de 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Mano de Obra 2021-febrero 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subcoordinador del Ministerio de Mano de Obra Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador del Ministerio de Mano de Obra Supriadi (SUP)

9. PT KEM Indonesia Temurila (TEM)

10. PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Viceministro de Recursos Humanos Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)