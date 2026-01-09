El Comité para la Erradicación de la Corrupción ataca a PIHK y a la Oficina de Viajes e insta a devolver el dinero relacionado con la cuota del Hajj

Yakarta, VIVA – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) comenzaron a resaltar el papel de los organizadores especiales del Hajj o PIHK así como la agencia de viajes Hajj en casos sospechosos. Corrupción de las cuotas del Hajj que atrapó al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción hizo un llamamiento a los organizadores especiales del Hajj para que cooperen y devuelvan el dinero sospechoso de estar relacionado con el caso.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que los investigadores continúan realizando exámenes y confiscando las pruebas necesarias. Esta inspección no sólo se dirige a los partidos internos del gobierno, sino también al PIHK y a las agencias de viajes que organizan la peregrinación al Hajj.

«Los investigadores continúan realizando exámenes y también confiscando las pruebas necesarias, incluso de PIHK o de agencias de viajes que organizan la peregrinación Hajj», dijo Budi en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el viernes 9 de enero de 2026, citado por tvOne.

Según Budi, este paso es parte de los esfuerzos del KPK para optimizar la recuperación de las pérdidas financieras estatales o la recuperación de activos. Al confiscar y devolver las pruebas de la etapa de investigación, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción espera que la recuperación de las pérdidas estatales pueda llevarse a cabo de manera óptima después de que se determine el valor oficial de las pérdidas.

«Este es un esfuerzo para optimizar la recuperación de activos, de modo que cuando se determine el valor de las pérdidas financieras estatales derivadas de este caso, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también pueda recuperarlas de manera óptima», añadió.

En la misma ocasión, el Comité para la Erradicación de la Corrupción expresó su agradecimiento a las partes que se consideró que habían cooperado durante el proceso de investigación. Budi reveló que varias partes habían cumplido con la citación de los investigadores, proporcionaron la información necesaria e incluso devolvieron pruebas que luego fueron confiscadas por la Comisión de Erradicación de la Corrupción.

«Por lo tanto, en esta ocasión la Comisión para la Erradicación de la Corrupción expresa su aprecio y agradecimiento a las partes que cooperaron para atender la citación de los investigadores, proporcionando la información necesaria, incluida la devolución de pruebas para ser confiscadas, incluso en forma de una suma de dinero», dijo Budi.

Sin embargo, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción enfatizó que todavía abre oportunidades para que PIHK, las agencias de viajes y otras asociaciones organizadoras del Hajj cooperen. El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) hizo un llamado específico a estos partidos para que estén dispuestos a devolver el dinero supuestamente relacionado con la construcción del supuesto caso de corrupción de la cuota del Hajj.