El Comité para la Erradicación de la Corrupción abre la oportunidad de presentar al canciller de la USU en el juicio por corrupción en la calle North Sumatra

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) dijo que abrió la oportunidad de presentar al Canciller y Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sumatra del Norte, Prof. Muryanto Amin, en el juicio por el caso de presunta corrupción interna proyecto desarrollo entrar Sumatra del Norte.

Además, KPK abrió la oportunidad de presentar a un empresario llamado Deddy Rangkuti en la misma prueba.

«Si la información deseada de estas dos personas aún no está disponible, entonces se puede presentar en el juicio más tarde», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el lunes (11/10).

Asep hizo esta declaración porque tanto Muryanto Amin como Deddy Rangkuti habían sido convocados por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para investigar el caso de construcción de carreteras en el norte de Sumatra, pero ninguno de ellos respondió a la citación.

Además, Asep dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no tuvo tiempo de citar a los dos testigos porque la investigación del caso que comenzó con una operación encubierta (OTT) estaba limitada por el período de detención.

«Si OTT se limita a la detención porque arrestamos a las personas y luego las detenemos inmediatamente, hay un límite de tiempo para la detención. Para el donante (sospechoso de soborno, ed.) si no me equivoco, son 60 días, y para el destinatario son 120 días desde que fueron detenidos por primera vez», explicó.

Anteriormente, el 26 de junio de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una operación encubierta (OTT) en relación con un caso de presunta corrupción en un proyecto de construcción de carreteras en el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Provincia de Sumatra del Norte y la Unidad de Trabajo Nacional de Implementación de Carreteras de la I Región de Sumatra del Norte.

Además, el 28 de junio de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en el caso que se dividió en dos grupos, a saber, el Jefe del Servicio PUPR de Sumatra del Norte, Topan Obadiah Putra Ginting (TOP), el Jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional Gunung Tua del Servicio PUPR de Sumatra del Norte y el oficial de compromiso Rasuli Efendi Siregar (RES), el PPK en la Región de Sumatra del Norte I PJN. Unit Heliyanto (HEL), el Director General de PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang (KIR) y el Director de PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

El primer grupo está relacionado con cuatro proyectos de construcción de carreteras dentro del Servicio PUPR de Sumatra del Norte, mientras que el segundo grupo está relacionado con dos proyectos en la Unidad de Trabajo PJN de la Región I de Sumatra del Norte. El valor total de los seis proyectos en los dos grupos ronda los 231.800 millones de IDR.