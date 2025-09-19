El Comité Olímpico tiene como objetivo capacitar a los atletas para que publiquen en las redes sociales más

El apetito por el contenido digital rompió todos los récords durante los Juegos Olímpicos de Verano del año pasado en París.

Y no fueron únicamente los eventos deportivos los que atrajeron más globos oculares que nunca en las plataformas de transmisión y en línea, sino también el contenido fuera del lanzamiento hecho por los propios atletas.

Según Jérôme Parmentier, el vicepresidente de derechos de los medios y asociaciones de contenido del Comité Olímpico Internacional, los atletas en París «generaron 8 mil millones de compromisos sociales», y agregó que las redes sociales ahora están «completamente integradas» en los deportes.

Hablando en un panel en la recientemente concluida cumbre de Imgxredbird en el Reino Unido titulada «Los próximos mil millones de fanáticos», Parmentier señaló ejemplos como Henrik Christiansen, el nadador noruego que se volvió viral por sus entusiastas videos de Tiktok sobre los muffins de la aldea olímpica.

«Los atletas son ahora los creadores número 1 en un Juegos Olímpicos», dijo. «Hay 10,000 atletas que vienen a la aldea olímpica. Todos están en las redes sociales. Así que obviamente son parte del ecosistema».

El aumento en los videos hechos por los atletas olímpicos, el contenido que ayuda agrega distintos toques personales y autenticidad detrás de escena a la historia general de los Juegos Olímpicos, marca un cambio completo de la situación hace poco más de una década, donde fueron prohibidos efectivamente.

«En 2008 y 2012, no se nos permitió tomar ningún contenido de video dentro de la aldea y publicarlo en línea, y estaba estrictamente prohibido tomar fotos solo con el estricto permiso explícito de la otra persona en la foto», recordó Tom Daley, el campeón olímpico británico Diver (que anunció su retirada después de París).

Ahora, el COI no solo ha desechado estas reglas, sino que, según Parmentier, está buscando «capacitar a los atletas para que hagan más y que crezcan sus seguidores sociales, porque sabemos que habrá oportunidades económicas a través de eso».

Volver a los deportes, el Juegos Olímpicos de París Vi un aumento en la vista en plataformas digitales en comparación con juegos anteriores, gracias a los esfuerzos de cobertura aumentados en YouTube, Peacock, Discovery+ y Max.

«Todos los streamers vieron un aumento que nunca habían visto antes del consumo digital», dijo Parmentier, quien agregó que «se transmitieron alrededor de 400 mil millones de minutos».

El ejecutivo afirmó que cada red estaba informando aumentos de más del 50%, 70% e incluso 100% en sus cifras de los Juegos de Tokio, que se celebran solo tres años antes en 2021 debido a Covid. Dado el aumento en las plataformas digitales y la brecha de cuatro años entre los próximos Juegos Olímpicos, Parmentier dijo que la audiencia en línea solo iba en una dirección.

«El auge de los consumos digitales ha sido enorme, y no esperamos que esto deje de entrar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina, luego LA», dijo. «Al estar donde están, esperamos que LA sea aún más grande».