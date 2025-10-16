El Comité Especial Kekeuh aprueba un artículo que prohíbe la venta de cigarrillos, ¿cuál es el destino de la cadena económica?

Jacarta – Comité Especial (Pansus) Proyecto de Reglamento Regional sobre Zonas para No Fumar (Borrador de Reglamento Regional KTR) DKI Yakarta se mantiene firme en la aprobación del artículo de prohibición ventas de cigarrillos A 200 metros de unidades educativas y áreas de juegos infantiles.

Esto también incluye exigir permisos relacionados con la venta de cigarrillos y ampliar las áreas para no fumadores en los lugares de vida nocturna.

La presidenta del Comité Especial del Proyecto de Reglamento Regional de KTR, Farah Savira, dijo en la reunión que la propuesta de prohibir la venta de cigarrillos en un radio de 200 metros en realidad se propuso durante mucho tiempo en el Proyecto de Reglamento Regional de KTR. El objetivo es evitar que los niños consigan cigarrillos fácilmente.

«La esperanza es que ambos no queramos darles a nuestros hijos la oportunidad de acceder fácilmente (a los cigarrillos)», dijo Farah, el jueves 16 de octubre de 2025.

Aun así, Farah dijo que había varias aspiraciones con respecto a la prohibición de vender cigarrillos cerca de las escuelas.

«Ha habido varias sugerencias sobre si debería limitarse estrictamente al borde de la escuela. Así que hay algunos lugares públicos que están permitidos sin permiso, pero aún tenemos que considerar qué se vende», dijo.



Presidenta del Comité Especial para el Proyecto de Reglamento Regional del KTR, Farah Savira

Aunque existen prohibiciones y restricciones con respecto a la venta de cigarrillos, Farah enfatizó que su partido todavía espera que no haya despidos. cadena económica.

«Así que este puede ser uno de los esfuerzos para garantizar que las cuestiones relacionadas con la venta de cigarrillos sigan aplicándose, que nuestra economía siga viva, MIPYMES «Seguimos vivos, pero también consideramos el aspecto de salud al que nos dirigimos, no la existencia de sujetos activos que sólo aparecen antes de los 21 años», dijo Farah.

En línea con esto, Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Anteriormente también enfatizó que el punto importante del Proyecto de Reglamento Regional sobre KTR no es interrumpir la continuidad de las MIPYMES, vendedores ambulantes, puestos de comestibles y vendedores ambulantes.

«Lo más importante es que el proyecto de Reglamento Regional sin cigarrillos no moleste a las mipymes», dijo Pramono, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Anteriormente se informó que una masa de vendedores ambulantes protestó enérgicamente contra los artículos que prohíben la venta de cigarrillos frente a la oficina del DPRD de DKI Yakarta, Kebon Sirih, el martes 7 de octubre de 2025.

Yusro, uno de los comerciantes, dijo que los comerciantes pidieron a los miembros del consejo que pensaran en los efectos sobre la gente, especialmente las mipymes y los vendedores ambulantes.

«Tenemos una ganancia de 70.000 IDR por día, ¿cuánto ganamos con los cigarrillos? ¿Cuánto gana un paquete de cigarrillos? 1.000 IDR por día, luego 20 paquetes obtienen 20.000 IDR, en comparación con 70 millones de IDR por mes para los miembros del consejo. Es realmente bueno para ellos establecer regulaciones sin pensar en el efecto sobre la gente», dijo.