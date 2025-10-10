El Comité Especial de Autonomía para Papúa se considera una manifestación concreta de la atención de Prabowo al pueblo de Bumi Cendrawasih.

Jacarta – Establecimiento del Comité Ejecutivo para la Aceleración del Desarrollo de las Autonomías Especiales (Otsus) Papuasia con Presidente Prabowo Subianto recibió una respuesta positiva de varios grupos, entre ellos Juventud católica Indonesia.

Esta organización considera la presencia del comité presidido por Velix Vernando Wanggai como un paso estratégico para reforzar la atención del Estado hacia Papúa. Se espera que el comité, integrado por figuras nacionales y regionales como John Wempi Wetipo, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk y Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, pueda servir de puente entre el gobierno central y el pueblo papú para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

El presidente general de la Juventud Católica, Stefanus Gusma, calificó la formación de este comité como un paso progresista que debe valorarse.

«Felicitamos la selección de las figuras que son miembros de este Comité Ejecutivo. Apreciamos los pasos del Presidente al formar este comité como una manifestación concreta de atención a las cuestiones estratégicas en la Tierra de Papúa. Esperamos que este comité pueda trabajar de manera óptima, efectiva y colaborativa para apoyar el trabajo del Vicepresidente en el Órgano Directivo de Papúa para acelerar el desarrollo en la Tierra de Papúa», dijo, el viernes 10 de octubre de 2025.

El presidente del Departamento del Grupo de Trabajo de Jóvenes Católicos de Papúa, Melkior Sitokdana, evaluó que la composición de los miembros del comité está repleta de figuras que realmente comprenden la complejidad de Papúa, tanto desde el punto de vista social, cultural como económico.

«Apreciamos la selección de miembros del comité que tienen un profundo conocimiento de las condiciones sociales, culturales y la dinámica de desarrollo en Papúa. Esperamos que en el futuro se pueda construir una sinergia entre el Comité Ejecutivo y el Grupo de Trabajo de Jóvenes Católicos de Papúa en la formulación y fomento de programas que apoyen el progreso y el bienestar del pueblo de Papúa», dijo Melkior.

Desde los últimos tres años, el Grupo de Trabajo de Jóvenes Católicos de Papúa ha estado activo en la defensa de cuestiones sociales, el empoderamiento comunitario y la alfabetización digital en varias regiones de Papúa. También colaboran con instituciones religiosas y la sociedad civil para luchar por la justicia y el desarrollo sostenible en la Tierra Cenderawasih.

Mientras tanto, la secretaria del Grupo de Trabajo de Jóvenes Católicos de Papúa, Paula Kocu, destacó la importancia de la presencia de mujeres en las filas del Comité Ejecutivo de Autonomía Especial de Papúa. Según él, la representación de las mujeres es una manifestación concreta del compromiso con la igualdad de género.