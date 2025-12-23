El Comité de Erradicación de la Corrupción abre la oportunidad de examinar a Aura Kasih con respecto al caso de BJB que arrastra el nombre de Ridwan Kamil

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) responder a oportunidades de llamadas de cantantes Aura Kasih tras interrogar al exgobernador de Java Occidental Ridwan Kamil en la investigación de casos de presunta corrupción en proyectos de contratación de publicidad en el Banco o Banco de Desarrollo Regional de Java Occidental y Banten bjb período 2021-2023.

«Por supuesto, está abierta la posibilidad de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción convoque a cualquier persona sospechosa de tener conocimiento o de haber recibido dinero relacionado con los presuntos actos criminales de corrupción en BJB», dijo el portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el martes.

Sin embargo, Budi dijo que la citación de alguien como testigo por parte de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción requiere primero información o pruebas iniciales.



Aura Kasih y Ridwan Kamil

«Por supuesto, se basa en información o pruebas iniciales que luego se convierten en la base para que los investigadores soliciten información a las partes sospechosas de tener conocimientos relacionados con la construcción del caso o con los flujos de dinero», explicó.

En el presunto caso de corrupción del Banco BJB, los investigadores de KPK nombraron a cinco sospechosos el 13 de marzo de 2025, a saber, el Director Principal del Banco BJB Yuddy Renaldi (YR) y el Oficial de Compromiso (PPK) y Jefe de la División de Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Aparte de eso, el controlador de las agencias Antedja Muliatama y Cakrawala Kreasi Mandiri es Ikin Asikin Dulmanan (IAD), el controlador de la agencia de publicidad BSC y Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), y el controlador de la agencia Cipta Karya Sukses con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción estiman que las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el Banco BJB ascienden a unos 222.000 millones de euros.

El 10 de marzo de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) registró la casa de Ridwan Kamil en relación con una investigación sobre un presunto caso de corrupción en el Banco BJB y también confiscó motocicletas y automóviles durante la búsqueda.

El 2 de diciembre de 2025, Ridwan Kamil respondió a la citación del KPK como testigo del caso. (Hormiga)