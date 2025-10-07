El comisionado de PCMC Shekhar Singh transferido, se dirigirá a Kumbh Mela







El Maharashtra El gobierno ha emitido órdenes de transferencia para el comisionado municipal de Pimpri-Chinchwad Shekhar Singh, nombrándolo como el nuevo comisionado de la Nashik Kumbh Mela.

Según una notificación emitida por el Departamento de Administración General (GAD), el Gobierno de Maharashtra, fechado el 7 de octubre de 2025, Shekhar Singh ha sido ordenado a entregar inmediatamente su cargo actual a Shrawan Hardikar, Director Gerente de Mahametro Rail Corporation Ltd. Hardikar se encargará como el nuevo comisionado de PimpripPrpriPri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC PCMC).

La orden del gobierno le indica a Singh que se informe a su nueva publicación en Nashik sin demora.

La carta también se ha distribuido a la oficina del secretario principal, el departamento de desarrollo urbano y otras autoridades administrativas relevantes para las acciones necesarias.

Esta reorganización se produce como parte de la última ronda del estado de transferencias administrativas senior.

M. Devendra Singh, coleccionista de distrito de Ratnagiri, ha sido nombrado secretario miembro de la Junta de Control de Contaminación de Maharashtra, Mumbai.

Jalaj Sharma, coleccionista de distrito de Nashik, ha sido nombrado Comisionado Metropolitano de la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Nashik, Nashik.

Ayush Prasad, coleccionista de distrito de Jalgaon, ha sido nombrado coleccionista de distrito de Nashik.

Rohan Ghughe, directora ejecutiva de Zilla Parishad Thane, ha sido nombrado coleccionista de distrito de Jalgaon.

Sanjay Kolte, director gerente del Proyecto de Rehabilitación de Shivshahi, Mumbai, ha sido nombrado Comisionado de Sugar, Puneal puesto vacante.

Manoj Jindal, director gerente conjunto de la Maharashtra State Road Development Corporation, Mumbai, ha sido nombrado coleccionista de distrito de Ratnagiri.





