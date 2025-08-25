El comercio propuesto de 3 equipos ve a los Celtics salariales Simons

El Boston Celtics adquirió Anfernee Simons como parte del acuerdo que envió a Jrue Holiday a la Portland Trail Blazers. Simons, de 26 años, está en el último año de su contrato actual y ganará $ 27.6 millones antes de convertirse en un agente libre sin restricciones el próximo verano.

No es sorprendente, entonces, que Boston haya estado buscando posibles socios comerciales. Sin embargo, hasta este punto, no parece haber habido mucha tracción, lo que significa que Simons podría comenzar la temporada 2025-26 como miembro de la rotación de Joe Mazzulla.

Andy Bailey, de Bleacher Report, tiene otras ideas. En una reciente propuesta comercial de Bailey, reconstruyó un acuerdo de tres equipos que permitiría a los Celtics arrojar un salario considerable. Su propuesta comercial completa se ve así:

Boston Celtics obtiene: Terance Mann, Ochai Agbaji y una selección de segunda ronda de 2030 de Toronto

Toronto Raptors obtiene: Anfernee Simons

Brooklyn Nets obtiene: RJ Barrett y una selección de segunda ronda de 2031 de Boston

«Este movimiento no logra ese objetivo final, pero traería a los Celtics debajo de la línea del primer apón, al tiempo que les daba un volante en un ala joven (ish) en Ochai Agbaji, de 25 años, y otra potencial chip comercial en Terance Mann», escribió Bailey. «… Boston también está renunciando a una segunda ronda al equipo que recibe el mayor éxito financiero en este intercambio, solo para engrasar las ruedas, pero está recuperando uno por enviar al mejor jugador individual (o al menos el mejor jugador ofensivo) a las Raptors de Toronto».

Para los Celtics, cualquier acuerdo que involucre a Simons que pueda ayudarlos a salir del impuesto es un buen movimiento. Brad Stevens ha estado buscando arrojar salario todo el verano.

Tres contendientes interesados ​​en Simons

Según Sam Amico de Hoopswire, los tres equipos, el Filadelfia 76ers, Milwaukee Bucks y Nuggets de Denver Todos tienen interés en adquirir Simons.

«Los Sixers buscan recuperarse de un año perdido después de las lesiones a Joel Embiid y Paul George», informó Amico. «Podrías presentar un caso fuerte para ellos como el mayor fracaso de la liga en 2024-25 … Se dice que ellos (los Nuggets de Denver) están buscando ayuda de la pista de fondo detrás de los titulares Jamal Murray y Christian Braun, pero dadas sus limitaciones salariales, se necesitaría un milagro menor para sacar otro acuerdo … las fuentes dijeron que los dólares podrían ser otro equipo que hará una carrera en Simons antes de un campamento de entrenamiento».

Desafortunadamente para los Celtics, los tres equipos antes mencionados están lidiando con problemas de capitalización. Los Sixers no tienen a nadie en ese rango salarial de nivel medio para ayudar a armar un paquete. Los Nuggets tienen sus propios problemas de gorra. Y los Bucks probablemente no tienen a nadie de interés para los Celtics.

Un comercio de Simons podría ocurrir en la temporada

Incluso si Stevens no puede encontrar un socio comercial este verano, los Celtics aún podrían mover a Simons durante la temporada. Quedan más de seis meses hasta la fecha límite de intercambio de febrero de 2026. Cualquier cosa puede pasar durante ese tiempo.

Simons podría jugar un papel importante dentro de la ofensiva de los Celtics esta temporada. Eso ayudará a ponerlo en la ventana de la tienda. Si puede prosperar como una opción de puntuación, eso podría atraer a algunos contendientes a sentarse en la mesa de negociaciones. Sin embargo, dado su salario actual, encontrar un trato justo será difícil.

Sin embargo, los Celtics tienen tiempo de su lado cuando se trata de intercambiar Simons. Tarde o temprano, un equipo interesado está obligado a levantar el teléfono, y es entonces cuando Stevens puede trabajar su magia una vez más.