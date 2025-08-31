El comercio de la idea ha enviado a Jakobi Meyers a rivalizar con CB

El Las Vegas Raiders no están ansiosos por cambiar el receptor amplio comenzando MeyersPero ahora que Amari Cooper está en la lista, podría ser más fácil hacer un trato si se convierte en un dolor de cabeza. El San Francisco 49ers Eran uno de los equipos interesados ​​en Cooper, y aún podría usar ayuda del receptor abierto.

La sala del receptor ancho de los 49ers ha sido diezmada con lesiones, pero el equipo aún espera competir esta temporada. Meyers podría darles una opción confiable. Brad Gagnon de Bleacher Report Presentó una idea comercial que enviaría una selección de sexta ronda 2026 y el esquinero Darrell Luter Jr. a los Raiders para Meyers.

«Están lidiando con lesiones y salidas significativas en el receptor abierto y necesitan refuerzos para garantizar que el mariscal de campo de la franquicia Brock Purdy pueda volver a encaminar la ofensiva en 2025», escribió Gagnon. «También se ubican entre los 10 mejores en el espacio de la tapa en este momento».

Los Raiders tienen una necesidad en el esquinero, y Luter es una selección de quinta ronda de 25 años. Solo ha jugado en 10 juegos de carrera, pero aún podría tener algo de potencial.

Precio demasiado bajo para meyers

Un esquinero con ahora comienza y una selección de sexta ronda parece un precio muy bajo para un receptor abierto que tuvo 1,000 yardas de recepción la temporada pasada y no dejó caer un solo pase. Sí, cualquier equipo que intercambie por Meyers probablemente tenga que pagarle, pero no va a ganar más de $ 30 millones al año como algunos receptores superiores.

Los Raiders estarían mejor solo para mantener a Meyers y dejarlo caminar en la agencia libre la próxima temporada baja. El equipo solo debería considerar realmente intercambiarlo si hay una oferta sólida sobre la mesa. Las Vegas no debería tomar nada menos que una selección de tercera ronda, que podrían recibir como selección compensatoria en el futuro si Meyers firma en otras partes de la agencia libre.

Young WRS podría perder el tiempo de juego

Durante gran parte de la temporada baja, los Raiders parecían contentos de rodar con un grupo joven de receptores abiertos. Meyers estaba programado para ser el receptor abierto número 1, mientras que el jugador de tercer año Tre Tucker y el novato Don’e Thornton parecían ser titulares.

Sin embargo, la adición de Cooper lo complicará eso. Según el entrenador en jefe Pete Carroll, los jóvenes podrían no ver tanto tiempo de juego ahora que el ex jugador de bolos profesional está en la lista.

«Pensamos que la oportunidad de agregar a un chico como [Cooper]Con experiencia, realmente para ayudar a nuestros jóvenes, realmente podría adaptarse bien «, Carroll dijo a los periodistas el jueves.

«Y así, por qué no [Thornton] En el exterior, harán muchas de las mismas cosas. Creo que la manera de Amari puede afectarlo y ayudarlo a aparecer. Hay mucha presión para que sea la única X de allí con la que vamos, así que creo que esto realmente nos equilibra bien. Y espero que realmente se adapte a Jack [Bech] y no «.

Agregar Cooper fue un movimiento de ganar ahora. Carroll no habría presionado para agregarlo si no creía que los Raiders pudieran hacer un impulso de playoffs. Eso podría retrasar el desarrollo de algunos jugadores más jóvenes, pero ayudará a la ofensiva a ser mejor en 2025.