El comercio de Kadin Pede de la República de Indonesia e India se elevará a Rp823 billones en el futuro cercano

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia es optimista de que el volumen comercio Entre Indonesia e India aumentará hasta RP823 billones o US $ 50 mil millones (tipo de cambio de RP16,477) en el futuro cercano.

Para acelerar el desempeño comercial, el presidente del Kadin indonesio Anindya Bakrie recibió una audiencia de embajador indio (embajador) para Indonesia, Sandeep Chakravorty, en Yakarta, ayer.

«El objetivo es obtener un número a US $ 50 mil millones en el futuro cercano», dijo el viernes el presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, en un comunicado en Yakarta.

Anindya explicó, en la actualidad, el valor total del comercio de Indonesia-India alcanza alrededor de US $ 30 mil millones o RP494 billones. Con exportar Indonesia es de US $ 23 mil millones o RP379 billones e importaciones de la India de US $ 7 mil millones o RP115 billones.

Mientras tanto, el embajador de la India para Indonesia Sandeep Chakravorty evaluó el principal desafío de las relaciones entre los dos países es traducir la cercanía diplomática en actividades económicas reales.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Somos buenos amigos, el desafío es cómo se traduce la amistad en actividades económicas que crean empleos en Indonesia e India, además de mejorar el bienestar de la comunidad», dijo.

Agregó que, en el contexto de la geopolítica global llena de incertidumbre, la cooperación de Indonesia-India se volvió cada vez más relevante.

«India tiene 1,4 mil millones de habitantes, Indonesia es casi 300 millones, con un aumento de los ingresos. Nuestros propios mercados son muy grandes. Por lo tanto, debemos usar los mercados de los demás, no solo dependemos de los mercados tradicionales», dijo el embajador Sandeep.

Anteriormente, Kadin dijo que todavía existía el potencial de exportaciones de productos internos al mercado global por un valor de US $ 145 mil millones o equivalente a RP2,300 billones o Rp2.3 Quitillion (tipo de cambio de RP16,339) no se había explorado.

El vicepresidente del coordinador del desarrollo de exportación de Kadin de Indonesia, Juan Permata Adoe, declaró que, en base al cálculo del Centro Internacional de Comercio, el potencial total de las exportaciones de Indonesia alcanzó los 302 mil millones de dólares estadounidenses o Rp4.9 Quitillion, que alrededor de 145 mil millones de dólares aún no han explorado.

«Esto significa que la oportunidad aún está abierta, desde productos de derivados de palma aceitera sostenible, componentes automotrices, equipos eléctricos, productos de estilo de vida», dijo Juan. (Hormiga)