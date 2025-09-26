El comercio de estrellas en negrita podría llevar a Top RFA Mason McTavish a Dallas

Las propuestas comerciales de los tipos de medios nacionales a menudo pueden ser muy parecidos a las compras en línea. La imagen se ve muy bien, pero cuando aparece y la prueba, el ajuste está mal.

Pero la gran cantidad de enfrentamientos diarios «La hoja con Jeff Marek» podría estar en algo con su idea «irresponsable» que involucra un intercambio de agentes libres restringidos entre el Estrellas de Dallas y Anaheim Ducks:

Muchas veces, los expertos que probablemente no tengan vínculos emocionales con los equipos involucrados arrojarán nombres, lanzarán algunas perspectivas, tal vez una selección de draft o dos, ¡¡listo! Nace un acuerdo potencial.

Con suerte, hay una lógica explicable detrás de al menos uno de los jugadores en la transacción hipotética.

No tiene sentido salir de los rieles y sugerir que la superestrella A en medio de un contrato amigable para el equipo podría adquirirse para los Prospectados 1, 2 y 3 en un intercambio de éxito de taquilla. Pero agregue la incertidumbre de la agencia libre pendiente, el veterano de 28 años que ingresa al estatus sin restricciones por primera vez, el joven de 22 años al borde de una ruptura que sale de un contrato de nivel de entrada, y se puede hacer que un caso razonablemente pueda entretener la idea de un intercambio.

Los informes vagos de negociaciones estancadas solo agregan combustible al fuego, lo que provocó reclamos de un abismo inalcanzable entre el equipo y el jugador que inevitablemente conducirá a una separación de las formas. Pero a veces, seguro que puede parecer un estancamiento de contrato que no podría terminar de otra manera.

La situación con Mason McTavish y los Anaheim Ducks ha comenzado a RECURSAR EL VIBE.

Las malas vibraciones emanan de las negociaciones estancadas entre Mason McTavish y Anaheim

El centro de 22 años, que fue reclutado No. 3 en general en el draft de 2021, es uno de los pocos agentes libres restringidos que no informaron al campamento de entrenamiento con sus equipos la semana pasada. Pero como dijo la información privilegiada de la NHL Elliotte Friedman Durante una aparición En «NHL Tonight», hay un tono particularmente negativo que emana de la falta de negociaciones entre los Ducks y McTavish, que regresaron a Ottawa para entrenar con su antiguo equipo junior.

«Siempre es una mala señal cuando eso sucede», dijo Friedman.

Si bien los informes indican que las dos partes están cerca de acuerdo sobre la duración de un contrato, Están «bastante separados» sobre el tema del dinero. Y con el gerente general de los Ducks, Pat Verbeek, un negociador notoriamente duro, mirando el creciente establo de prometedores jugadores jóvenes en Anaheim que también buscará nuevos contratos, Friedman sugirió que Verbeek está «tratando de mantener la línea un poco» en los salarios.

«Pat Verbeek, jugador duro, duro negociador. Jeff Solomon, quien hace los contratos para los Ducks, el duro negociador. Pat Morris, quien representa a McTavish y un negociador duro», dijo Friedman. «Hay muchos molinillos en esta negociación».

Jason Robertson ingresará a la agencia libre en una nueva era salarial para la NHL

De Robertson Estado de RFA pendiente no ha generado un montón de rumores en medio de la discusión sobre lo que podría ser Un grupo loco de agentes libres el próximo verano. Pero, sin duda, la oficina principal de las estrellas le ha pensado mucho.

El extremo izquierdo de 26 años está entrando en la última temporada de un Contrato de cuatro años y $ 31 millonesY buscará un impulso de su tope actual de $ 7.75 millones. A medida que la NHL ingresa a una nueva era salarial de capitalización, Robertson podrá ordenar muchos años y mucho dinero, potencialmente superando $ 10 por temporada, y Dallas, habiendo firmado recientemente a Mikko Rantanen a un acuerdo de ocho años y $ 96 millones, podría ser de acuerdo con otro trato de esa magnitud.

Anaheim, mientras tanto, ha Mucho espacio salarial de topeY el momento parece correcto para agregar un jugador como Robertson a un joven elenco de talento como Leo Carlsson, Cutter Gauthier y Jackson Lacombe.

O, como dijo Marek, «Vamos a divertirnos y ser irresponsables aquí».

Robertson podría crear un súper dúo con Carlsson en la línea superior de los Ducks, y McTavish puede ser el centro número 2 de las Estrellas, lo que permite a Wyatt Johnston jugar en el ala.

«Es una gran idea. Es una gran idea», dijo el invitado del podcast Greg Wyshinski. «Creo que ayudaría a ambos equipos ahora y en el futuro».