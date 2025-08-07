El comercio de Anindya Pede Ri a los Estados Unidos y la Unión Europea puede penetrar en cada uno de los próximos US $ 100 mil millones 5-10 años

Yakarta, Viva – La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) es optimista de que el total comercio importar exportaciones entre Indonesia y unión Europea E Indonesia con Estados Unidos continuará aumentando en el futuro. De hecho, cada uno puede alcanzar los US $ 100 mil millones por año en los próximos 5-10 años.

Presidente del Kadin indonesio Anindya Bakrie dijo, el comercio total entre Indonesia y los países miembros de la Unión Europea alcanzó los US $ 30 mil millones (alrededor de Rp.488.9 billones, un tipo de cambio de 1 dólar COMO = Rp16,297.10) por año en 2024. Esta cifra está casi cerca del valor total del comercio entre Indonesia y Estados Unidos, que alcanza los US $ 40 mil millones (alrededor de RP651.8 billones).

«No me sorprende si el actual comercio indonesio-estadounidense es de US $ 40 mil millones, más tarde en el futuro en 5 años doble (para duplicar) a 80 mil millones de dólares estadounidenses (RP1,303.7 billones) «, dijo Anindya en Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.



Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (centro).

«El comercio total (comercio) puede ser posible, en mi opinión, ambos pueden (aumentar) gradualmente hasta 5-10 años (por llegar) a 100 mil millones de dólares estadounidenses», dijo.

También apreció los esfuerzos del gobierno para negociar el acuerdo de asociación económica integral de la Unión Europea y Estados Unidos (IEU-CEPA) al mismo tiempo para asegurar un gran potencial de mercado en ambas regiones.

«Así que esto es mientras bucean agua potable (haciendo dos trabajos o logrando dos goles a la vez). Mientras prepara (negociando) la tarifa (recíproca) Trump, también prepara (finalización) IEU-CEPA», agregó Anindya Bakrie.

Como se sabe, se espera que el Acuerdo de Asociación Económica Integral de Europa indonesia o IEU-CEPA mejore el desempeño de las exportaciones nacionales hasta en un 50 por ciento en tres años después de la implementación completa del acuerdo.

Si bien se espera que el acuerdo arancelario recíproco con los Estados Unidos ayude a Indonesia a satisfacer la necesidad de varios productos importados, como soja, algodón y trigo, con precios más asequibles. (Hormiga)