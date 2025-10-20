El comentario divertido de Ketel Marte parece bloquear el cambio a los Mets

Después de una temporada desalentadora para el Diamondbacks de Arizona y segunda base Ketel Marte, la especulación ha sido rampante sobre el potencial de que los dos se separen. Pero Marte parece haber rechazado la idea de un intercambio con el Mets de Nueva York.

A pesar de altas expectativas de cara a 2025Los Diamondbacks terminaron 80-82 y se perdieron los playoffs por segunda temporada consecutiva. El propietario del equipo, Ken Kendrick, fue directo en su evaluación de los últimos días de la temporada, ya que Arizona perdió sus últimos cinco juegos para terminar por debajo de .500 por primera vez desde 2022.

«Nunca me he sentido más decepcionado en una temporada que ésta porque nuestras expectativas eran muy altas», Kendrick supuestamente le dijo a John Gambadoro de la emisora ​​deportiva local 98.7 FM.

Los informes sugieren una ruptura con los compañeros de equipo a pesar de la temporada All-Star de Ketel Marte

Se puede argumentar razonablemente que la caída de los Diamondbacks no tuvo nada que ver con la caída de Marte. rendimiento en el campo. El jugador de 32 años fue nombrado al Equipo de Estrellas de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva y tercera vez en general, y terminó la temporada con una línea de .283/.376/.517, conectando 28 jonrones con 72 carreras impulsadas.

Pero los rumores han sugerido que Marte podría no ser el jugador más popular en el camerino de Arizona. De hecho, como se destaca en un informe reciente de pesado.com‘ Alvin GarcíaFuentes cercanas a los Diamondbacks pintan un cuadro de tensión que ha estado hirviendo silenciosamente alrededor de Marte durante las últimas dos temporadas, debido en gran parte a su habilidad para pedir salir de la alineación, a veces, de manera inconveniente, cuando la temporada de Arizona ha estado en juego.

El ejemplo más reciente se produjo después de que su casa en Arizona fuera robada durante el receso del Juego de Estrellas. Marte se alejó por unos días, regresó a su casa en la República Dominicana y se perdió tres juegos en lo que resultó ser una racha decisiva. El equipo se disparó, las posiciones se derrumbaron y, de repente, los Diamondbacks se convirtieron en vendedores en lugar de contendientes.

Nadie dudaba de la legitimidad de la situación de Marte (era grave), pero los informes indican que todavía hay una sensación entre algunos dentro del clubhouse de que el momento no podría haber sido peor. Y parece que el malestar no se ha disipado del todo.

Por lo tanto, las conversaciones comerciales, que recibieron impulso de esta publicación del 15 de octubre en X (anteriormente Twitter) por Dan Bartels de The New York Post:

«Un nombre interesante en la temporada baja para los Mets que puede ganar fuerza es Ketel Marte de los Diamondbacks. Los informes indican que Arizona escuchará ofertas sobre su contrato restante de 6 años/$92 millones. Ha frustrado a sus compañeros de equipo este año debido a que se tomó tiempo libre. Los Mets podrían cambiar a Jeff McNeil para abrir un lugar».

Ketel Marte parece cerrar las conversaciones sobre un intercambio con los Mets de Nueva York

Bartels también publicó una captura de pantalla del mensaje. a su cuenta de Instagramlo que generó una avalancha de comentarios. Uno de ellos, de un aparente fanático de los Mets con el nombre de usuario jpbrownbuyi, etiquetó a Marte y dijo“Dios me está escuchando una vez más 🙌🙌🙌🙌”, que, traducido libremente, significa “Dios me está escuchando una vez más”.

Pero Marte pareció derribar tales especulaciones, respondiendo rápidamente con“jajajaj a dormir sueño va tu 😃.” La traducción literal del comentario de Marte es: “jajajaja vete a dormir, que con sueño te vas”.

En otras palabras: sigue soñando.

En abril, Marte firmó una extensión de seis años y $116.5 millones con los Diamondbacks, que incluye una opción de jugador de $11.5 millones para 2031. El acuerdo también vino con una cláusula de no intercambio para cinco equipos, además, Marte obtendrá 10-5 derechos a partir de 2026, lo que le permitirá vetar cualquier posible intercambio.

Marte es ampliamente visto como el mejor segunda base ofensivo en la MLB. Incluso si Arizona está considerando la idea de enviarlo a otra parte, sin duda se necesitaría un paquete considerable para regresar a los Diamondbacks.

También se necesitaría el consentimiento de Marte. Entonces, para todos los fanáticos de los Mets… sigan soñando.