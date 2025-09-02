El comentario ardiente de Bills HC extrae una reacción violenta de los fanáticos de los Chiefs

Después de una derrota por la reventadora ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl Lix, el Jefes de Kansas City Esperamos comenzar la temporada 2025 de la NFL con una victoria contra el Chargers de Los Ángeles el viernes 5 de septiembre.

Con mariscal de campo superestrella Patrick Mahomes Al timón, la ventana del Super Bowl de Kansas City permanece abierta. Mahomes ha llevado a los Chiefs a cinco apariciones en el Super Bowl en las últimas seis temporadas y ha izado el Trofeo Lombardi tres veces.

La temporada pasada, Kansas City alcanzó su tercer Super Bowl consecutivo después de derrotar el Bills de búfalo 32-29 en el juego de campeonato de la AFC. Si los Chiefs llegan al Super Bowl por cuarto año consecutivo, se unirán a los Bills como la única otra franquicia en hacerlo.

Sin embargo, según el entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, esa es una hazaña que nunca se repetirá.

El entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, dijo sobre hacer 4 apariciones consecutivas en el Super Bowl, «nunca volverá a suceder»

«Honestamente, me molesta» Sean McDermott odia parte de la narrativa nacional que rodea a Buffalo. El entrenador en jefe de los Bills fue ardiente durante una entrevista reciente. pic.twitter.com/1p8bwsqutd – Josh Reed (@4Joshreed) 2 de septiembre de 2025

En un video Compartido por el director deportivo de WIVB, Josh Reed, McDermott dijo que su objetivo número 1 esta temporada es cambiar la narración que rodea a Buffalo. Si bien los Bills no pueden pasar por encima de la joroba, odia escuchar a la ciudad referida como una ciudad de perdedores.

«Eso me molesta», dijo McDermott. “Porque eso no es lo que he experimentado y eso no es lo que mi familia ha experimentado.

«Ni siquiera ver un juego de fútbol o una transmisión de fútbol, ​​y se refieren a esta área, ni siquiera voy a decirlo. No conocen a esta comunidad, no nos conocen, y solo porque no funcionó cuatro años seguidos, nadie volverá a hacer eso».

«Ahora me vas a poner en marcha», admitió McDermott. «Honestamente me molesta. Debido a que las personas no conocen esta ciudad, no saben lo difícil que es llegar a cuatro Super Bowls consecutivos. Nunca volverá a suceder».

El comentario ardiente inmediatamente fue atento. Si bien McDermott no estaba discutiendo a los Chiefs, el hecho de que su rival de la AFC esté tan cerca de lograr esta hazaña exacta no se puede ignorar. Arrowhead Pride Colaborador Mark Gunnels al corriente«Aw hombre, esta cita podría ser dorada a fines de enero. Si sabes, ya sabes».

Un fanático de los Chiefs reaccionado«Honestamente, si los Chiefs vencen a los Bills en los playoffs nuevamente y van a un cuarto Super Bowl consecutivo, Sean McDermott tiene que obtener el hacha. No se puede perder con el mismo equipo en los playoffs 5 veces seguidas y Watch dijo que el equipo hace Super Bowl después del Super Bowl».

Un hombre agregado«Quiero decir que no está diciendo una mentira aquí. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Otro fanático de los Chiefs bromeado«Este pasó sobre mi cabeza … ¡como mucho de ancho! 😏».

Incluso un fanático de los Bills prevenido«En realidad, Sean, los jefes lo harán de nuevo si no lo detienes».

Bills QB Josh Allen admitió que está «cansado» de que le preguntaran sobre cómo vencer a los Chiefs

Mientras que el mariscal de campo de los Bills Josh Allen Es el jugador más valioso reinante, aún no ha llegado al Super Bowl. Los Chiefs han jugado un papel muy importante en frustrar ese sueño. En general, Mahomes y Co. han enviado a Allen y los Bills empacando en la postemporada cuatro veces en los últimos seis años.

Entonces, ¿qué puede hacer Allen para finalmente derrotar a los Chiefs en los playoffs? «Tienes que asegurarte de que estás haciendo todo bien en tu lado de la fútbol y no le das campos y pérdidas de balón», dijo Allen a DJ Siddiqi de Esports Insider en julio.

«Suponiendo esa joroba, ha sido la pregunta. Lo escucho todo el tiempo. Me estoy cansando un poco. Pero la forma de dejar de hacer esa pregunta es salir y hacerlo».

Sin embargo, es un juego a la vez. El enfoque de Allen está ganando cada semana y volver a los playoffs primero. «A uno no se le hacen esta pregunta si no estamos en esa posición», agregó. «Solo tengo que seguir trabajando duro y hacer las jugadas cuando necesitamos hacerlas».