El comediante indio ganador del Emmy, Vir Das, establece la residencia del Lincoln Center

Comediante Por empatequien se llevó a casa el Premio Internacional del Emmy 2023 a la Mejor Comedia para su especial de Netflix «Vir Das: Landing», se está preparando para una residencia en Centro Lincoln Con su nuevo programa «Hey Stranger».

La residencia, presentada por LCT3 X Seaview como parte de su serie de comedia, marca un territorio sin precedentes para la comedia india en etapas estadounidenses. «Nunca ha sucedido antes para alguien de donde vengo, y es una habitación bastante prestigiosa, así que me preocupa escribir el programa», dice Das Variedad. «Realmente, todo lo que estoy pensando es en los chistes».

La producción del Lincoln Center está dirigida por Moritz von Stuelpnagel, nominado a Tony, cuyos créditos de Broadway incluyen cinco nominaciones de Tony para «Hand to God», «Bernhardt/Hamlet» protagonizada por Janet McTeer, y «Risas presentes» con Kevin Kline. El espectáculo es producido por Seaview, el equipo detrás de los recientes éxitos de Broadway.

«Mi director, Moritz, es un ganador del Premio Tony, y realmente solo trabajó con Amazing Broadway Talent», señala Das.

La colaboración representa un paso significativo para DAS, quien reconoce la curva de aprendizaje involucrada en la producción teatral. «Recuerdo el primer día de los programas de prueba, dijeron: ‘Sí, es divertido’. Y generalmente eso es todo un comediante, es escuchar: ‘Sí, es divertido’, ¿pero es West End?

Das describe a «Hey Stranger» como su intento de responder una pregunta fundamental que ha vivido en su cabeza: «¿Puedo escribir un programa que realmente lleve la comedia india a cualquiera del mundo, como realmente, realmente a cualquiera del mundo?» El concepto explora cómo los extraños pueden tener impactos más profundos en nuestras vidas que las personas que conocemos, extraídas de la extensa experiencia de gira global de Das en 33 países.

«Las personas que nunca antes habías conocido y que nunca volverán a encontrar, no tienen nada que perder y pueden decirte la verdad de una manera que las personas que conoces ya no pueden.

El tema del programa resuena con la filosofía de Das sobre la comedia universal. «Entonces el espectáculo realmente es un extraño viene a la ciudad, y de donde sea que fueras en el mundo, ¿podrías venir a ver al extraño? Creo que ese es el programa».

Para DAS, el desafío radica en crear contenido que funcione para diversos audiencias globales mientras mantiene su voz auténtica. «Si voy a estar en esta larga línea de culo y obtener la visa y estar en inmigración en JFK y responder esas preguntas, te diré una mierda que no sabes», dice. «Tiene que valer la pena para los dos, ¿verdad?»

Cita un ejemplo de discutir el ‘Andheriyan Mod Ki Chudail’, «una bruja femenina que pasa el rato en un giro particular en Delhi», explicando cómo dicho material crea diferentes experiencias para diferentes miembros de la audiencia. «En ese momento, los lugareños, los estadounidenses o los australianos o los británicos escuchan algo que nunca antes habían escuchado, por lo que su imaginación se está probando por completo, y los indios son como bien, quiero ver cómo logra esto».

El Lincoln Center Run es parte de ambiciones más grandes. Das planea llevar el programa al West End de Londres y potencialmente a Broadway, apuntando a lo que él llama comedia india «verdaderamente universal» que podría competir con producciones establecidas. «Si estuvieras en la ciudad y tuvieras la opción de ver ‘malvado’ y ‘The Lion King’, y luego este comediante indio, pero eras de Finlandia, o fuiste de África, que es lo que sucede en Nueva York … ¿Qué es ese programa? ¿Puede la comedia india ser verdaderamente universal?»

El reciente «volumen de tonto» de Netflix de Das ha estado generando un zumbido significativo, aterrizando en el top 10 de la plataforma. El especial presentó desafíos únicos cuando Das perdió la voz y tuvo que reescribir el programa a las pocas semanas de la filmación. «Recuperé mi voz cinco días antes. Y si ves el programa de Mumbai, no está muy pulido», revela Das. «Realmente estoy siendo llevado por la energía de estas, lo que sea, 12,000 personas que estaban allí, porque no he ensayado en absoluto».

La vulnerabilidad de esa experiencia ha influido en su enfoque de rendimiento. «Entonces, ¿me gustaría perder la voz y no ensayar para ser parte de mi proceso en el futuro? Absolutamente no. Demonios no.

El comediante se enorgullece de crear especiales de Netflix claramente diferentes. «Puedes ver mis especiales de Netflix consecutivos, y se sentirán como piezas muy diferentes. No es solo el mismo tipo, traje más elegante, lugar más grande. Es temáticamente diferente». Con «Fool Volume», experimentó con la estructura y la edición para crear lo que él llama una experiencia cinematográfica, inspirada en el «interior» de Bo Burnham.

Más allá de la comedia, Das está haciendo malabarismos con múltiples primeros en su carrera. Ha escrito una memoria, que resultó desafiante dada su dislexia: «Soy un gran respeto por los autores, recién encontrados». También está coescrito, codirigido y protagonizado en «Happy Patel», producido por Aamir Khan, marcando su regreso al cine después de una larga ausencia.

«En los próximos meses, [I] Haré cinco o seis cosas que nunca he hecho antes en mi vida. Así que realmente estoy en el frío en este momento «, dice Das.» Realmente tomé una decisión hace 15 meses, diciendo: ‘¿Qué me asusta? Hagamos eso, y esperamos que funcione ‘».

El comediante también se burla de un nuevo programa para India que describe como «lo más difícil que he escrito, porque se trata de India y es un espectáculo pan-india» con «un ritmo de adrenalina de un partido de cricket».

Das mantiene una visión matizada de su papel como comediante, rechazando las nociones grandiosas sobre decir verdad al poder. «No creo que los comediantes hablen de la verdad, ya sabes. Creo que los periodistas hablan con el poder, idealmente, pero creo que los comediantes hablan con una pequeña voz en la parte posterior de tu cabeza, y tal vez con el tiempo, hemos olvidado cuán poderosa es esa voz».

Es filosófico sobre la imprevisibilidad de la controversia. «Tampoco creo que puedas predecir lo que nunca te va a meter en problemas. Es en lo que realmente pensaste … Esto en lo que nunca imaginaste será la queja que se archiva. Y es lo que piensas que ‘oh, Dios mío, esto va a dañar a las personas’.

Con respecto a su responsabilidad como un cómic indio en el ecosistema global, Das se centra en la autenticidad sobre la representación. «Tengo la responsabilidad de la energía en la sala. Nunca podré cambiar su percepción. Solo usted podría cambiar su percepción. Mi mejor opción es ser auténtica y decirle quién soy».

Sin embargo, sí siente la responsabilidad de superar los límites para la comedia india a nivel mundial. «¿Siento que tengo la responsabilidad de ver qué tan lejos puede llegar esta cosa? Absolutamente, entonces, ¿quiero hacer que cada gira sea más grande que la anterior? Absolutamente? ¿Quiero presentar a más personas locales a la perspectiva cómica india. Después de años de que nuestro acento sea un punzón, ¿me gustaría que fuera una perspectiva para más y más personas en el mundo? Absolutamente».

A pesar de su éxito, Das mantiene una perspectiva sobre los fundamentos de su oficio. Cuando se le preguntó sobre los momentos de carrera fundamental, se enfoca en simples marcadores de progreso. «Ahora, cuando me presento en un lugar, hay galletas gratis. Eso es todo … hay un champú que me gusta, y hay una pasta de dientes que me gusta, y hay galletas gratis, y realmente la única diferencia es que no estaban allí antes».

Agrega con humor característico: «Recuerdo haber entrado por primera vez en un lugar icónico, y jugué algunos y siendo como, ‘Hola, hombre, mis galletas están aquí,’ lo que significa que alguien hizo un esfuerzo para salir y conseguir esto. Y eso es fundamental para mí. Lo siento si eso es estúpido, pero para mí es bastante grande».

En su núcleo, Das se ve principalmente como un comediante, a pesar de sus empresas en otras áreas. «Siento que es la forma más honesta de las formas de arte en las que tengo que incursionar. Es la más difícil. Es una forma de arte en solitario … Acabo de codirizar una película, y ahí tienes 400 personas que te levantan. Colaborando, realmente puedes confiar y esponja en la gente.

Das expresa honor y ansiedad por la oportunidad del Centro Lincoln. «Y el artista en residencia es que es un honor. Espero que mis palabras sean dignas de eso», dice.

«Hey Stranger» funciona en el Lincoln Center del 29 de octubre al 9 de noviembre.