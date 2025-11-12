El comandante DT Javon Kinlaw podría enfrentar un castigo después del incidente del árbitro

Gran parte de la campaña de 2025 ha sido fea para el Comandantes de Washingtony eso fue cierto en la Semana 10, ya que sufrieron una derrota 44-22 a manos de los Leones de Detroit. Los Comandantes sufrieron un colapso total en el lado defensivo del balón que vio tackle defensivo estrella Daron Payne ser expulsado al principio del juego por lanzar un puñetazo al receptor abierto de los Lions, Amon-Ra St. Brown.

Resulta que Payne no fue el único jugador de la defensa de Washington que debería haber sido expulsado de este juego. En la jugada inmediatamente después de que Payne fuera expulsado, tackle defensivo Javon Kinlaw se puso en contacto con un funcionario, lo que debería haber resultado en una expulsión. Si bien terminó siendo marcado en la obra, parece que el NFL no está dispuesto a dejar que Kinlaw se salga con la suya sólo porque no fue expulsado.

La NFL busca castigo para Javon Kinlaw

Después de llegar hasta el Juego de Campeonato de la NFC la temporada pasada, las expectativas eran altas para los Commanders en 2025. En cambio, el equipo ha caído de bruces, gracias a una serie de lesiones que han diezmado su plantilla. Con esta derrota, Washington ahora tiene un récord de 3-7, lo que prácticamente garantiza que no llegará a los playoffs este año.

Sin embargo, las lesiones no pueden ser la única razón de los problemas de un equipo, y vale la pena señalar que varios de los jugadores sanos restantes han tenido problemas este año. Quizás esto sea más cierto en el lado defensivo del balón, ya que los Commanders simplemente no han podido evitar que sus oponentes anoten semanalmente.

Ciertamente no ayuda cuando algunos de tus mejores jugadores como Payne son expulsados ​​de los juegos, pero así es como le ha ido esta temporada a Washington. Múltiples informes han confirmado que Kinlaw también debería haber sido expulsado de este juego por parecer que empujaba a un árbitro, pero el equipo no quería expulsar a dos jugadores en jugadas consecutivas. En cambio, parece como si Kinlaw debería ser preparándose para una multa de la liga a finales de esta semana.

«Kinlaw tampoco fue suspendido», escribió Mike Florio para ProFootballTalk. «Si fuera a serlo, ya habría sucedido. En cambio, es probable que sea multado esta semana, y la liga incluirá el castigo en la divulgación habitual del sábado por la tarde de todas las multas de la semana anterior».

Los comandantes buscan mantener vivas las escasas esperanzas de playoffs en la semana 11

Que Kinlaw se quedara en este juego no fue suficiente para salvar a los Comandantes, ya que los Leones aún los estrangulaban. Lo más probable es que Payne no hubiera hecho una gran diferencia en el gran esquema de las cosas si se hubiera quedado, pero esto es simplemente el tipo de cosas que estos veteranos no deberían estar haciendo. El equipo ya se encuentra en una situación difícil; ¿Por qué hacer todo lo posible para empeorar las cosas?

Washington apenas tiene esperanzas de avanzar a los playoffs en la recta final de la temporada, y básicamente tendrá que ser perfecto en sus últimos siete juegos. Eso comienza con una victoria en la Semana 11, cuando el equipo se enfrenta al Delfines de Miami en Madrid, España. Dado que el partido se jugará en el extranjero, el inicio de este concurso está programado para las 9:30 am ET.