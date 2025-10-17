El comandante del TNI transfirió a 82 oficiales de la Armada, los comandantes de flota I y III también fueron reemplazados

Sábado, 18 de octubre de 2025 – 00:30 WIB
VIVA – Comandante del TNI llevó a cabo mutaciones a gran escala en el Ejército y la Armada Nacional de Indonesia (TNI-AL). Un total de 82 oficiales fueron transferidos con base en el Decreto del Comandante del TNI Número Kep/1334/IX/2025.
Lea también:
Un camión de la Armada de Indonesia volcó en Ambon cuando se dirigía al cuartel general
Esta mutación cubre una serie de posiciones estratégicas dentro de la Armada de Indonesia, desde el Comandante del Comando de la Flota (Pangkoarmada) I y III, el Gobernador de la Academia Naval (AAL), hasta el Comandante del Comando de Tropas Rana (Dankopaska).
A continuación se detallan los cambios en puestos importantes en la Armada de Indonesia:
1. Fuerza
- Posición anterior: Contraalmirante Fauzi
- Nuevo puesto: Oficial superior de la Sede jubilado
- Reemplazo: Contralmirante Haris Bima Bayuseto, anteriormente sirvió como Kaskogabwilhan I
Lea también:
La figura de Praka Zaenal Mutaqim, un soldado del TNI AL Taifib que murió mientras se lanzaba en paracaídas en la bahía de Yakarta
2. Kaskogabwilhan I
- Cargo anterior: Contralmirante Haris Bima Bayuseto
- La nueva posición: La Pangkogarmaada I
- Reemplazo: Primer Almirante Ignatius Bayu Trikuncoro, anteriormente sirvió en la Oficina de Títulos, Servicios y Honores de la Secretaría Militar Presidencial (GTK Setmilpres)
- Posición anterior: Contraalmirante Hudiarto Krisno Utomo
- Reemplazo: Contraalmirante Dato Rusman, anteriormente Gobernador de AAL
- Hudiarto fue trasladado como Asistente de Planificación Presupuestaria (Asrena) a KSAL
4. Gobernador de la Academia Naval (AAL)
- Posición anterior: Contralmirante Dato Rusman
- Reemplazo: Primer Almirante Sigit Santoso, anteriormente Subjefe de Estado Mayor KSAL
5. Comandante del Comando de Tropas Rana (Dankopaska) de las Fuerzas Armadas de Indonesia
- Posición anterior: Primer almirante Joko Andriyanto, quien originalmente sirvió como Danpuskopaska
- Ahora es oficialmente Dankopaska Koarmada RI
Esta mutación es parte de los esfuerzos para renovar la organización y regenerar el liderazgo dentro de la Armada de Indonesia. También se espera que esta medida fortalezca el profesionalismo y la preparación de los soldados marítimos para enfrentar los desafíos de seguridad marítima de Indonesia.
El general Agus Subiyanto recibe el máximo galardón militar de Malasia
El comandante del TNI, general Agus Subiyanto, recibió el premio militar más alto de Malasia, el de las Fuerzas Armadas Darjah Panglima Gagah (PGAT).
VIVA.co.id
16 de octubre de 2025