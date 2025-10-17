El comandante del TNI transfirió a 82 oficiales de la Armada, los comandantes de flota I y III también fueron reemplazados

VIVA – Comandante del TNI llevó a cabo mutaciones a gran escala en el Ejército y la Armada Nacional de Indonesia (TNI-AL). Un total de 82 oficiales fueron transferidos con base en el Decreto del Comandante del TNI Número Kep/1334/IX/2025.

Lea también: Un camión de la Armada de Indonesia volcó en Ambon cuando se dirigía al cuartel general



Esta mutación cubre una serie de posiciones estratégicas dentro de la Armada de Indonesia, desde el Comandante del Comando de la Flota (Pangkoarmada) I y III, el Gobernador de la Academia Naval (AAL), hasta el Comandante del Comando de Tropas Rana (Dankopaska).

A continuación se detallan los cambios en puestos importantes en la Armada de Indonesia:

Lea también: Mutación del TNI: Comandante del Distrito Militar



1. Fuerza

Posición anterior: Contraalmirante Fauzi

Nuevo puesto: Oficial superior de la Sede jubilado

Reemplazo: Contralmirante Haris Bima Bayuseto, anteriormente sirvió como Kaskogabwilhan I

Lea también: La figura de Praka Zaenal Mutaqim, un soldado del TNI AL Taifib que murió mientras se lanzaba en paracaídas en la bahía de Yakarta



2. Kaskogabwilhan I

Cargo anterior: Contralmirante Haris Bima Bayuseto

La nueva posición: La Pangkogarmaada I

Reemplazo: Primer Almirante Ignatius Bayu Trikuncoro, anteriormente sirvió en la Oficina de Títulos, Servicios y Honores de la Secretaría Militar Presidencial (GTK Setmilpres)

3. Poverceno III

Posición anterior: Contraalmirante Hudiarto Krisno Utomo

Reemplazo: Contraalmirante Dato Rusman, anteriormente Gobernador de AAL

Hudiarto fue trasladado como Asistente de Planificación Presupuestaria (Asrena) a KSAL

4. Gobernador de la Academia Naval (AAL)

Posición anterior: Contralmirante Dato Rusman

Reemplazo: Primer Almirante Sigit Santoso, anteriormente Subjefe de Estado Mayor KSAL

5. Comandante del Comando de Tropas Rana (Dankopaska) de las Fuerzas Armadas de Indonesia

Posición anterior: Primer almirante Joko Andriyanto, quien originalmente sirvió como Danpuskopaska

Ahora es oficialmente Dankopaska Koarmada RI

Esta mutación es parte de los esfuerzos para renovar la organización y regenerar el liderazgo dentro de la Armada de Indonesia. También se espera que esta medida fortalezca el profesionalismo y la preparación de los soldados marítimos para enfrentar los desafíos de seguridad marítima de Indonesia.