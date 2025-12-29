El comandante del TNI despliega 37.910 efectivos para la reconstrucción y rehabilitación posteriores al desastre en Sumatra

Jacarta – Comandante del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) El general Agus Subiyanto dijo que el TNI desplegó 37.910 efectivos en la fase de reconstrucción y rehabilitación en varias regiones afectado desastre en Sumatra. El despliegue incluye la incorporación de 15 batallones, compuestos por cinco batallones de ingenieros y 10 batallones territoriales de construcción.

«(La participación del personal del TNI) ayudará con la instalación puente bailey, luego construyendo refugios (refugio temporal) yhuntap (refugio permanente), limpiando el barro en escuelas, internados islámicos, carreteras y otras instalaciones públicas», dijo el comandante en jefe del TNI en una conferencia de prensa. recuperación y planes estratégicos posteriores al desastre en el Puesto de Comando Integrado de la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Basarnas evacua los cuerpos de las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

Además del apoyo a la reconstrucción física, el TNI también lleva a cabo diversas tareas humanitarias, que van desde la preparación de agua potable, la evacuación médica, la distribución logística hasta los servicios de recuperación de traumatismos para público afectado. El comandante del TNI explicó que hasta la fecha su partido ha desplegado 25 cocinas de campaña, construido 124 pozos perforados que pueden ser utilizados por la comunidad, establecido 42 puestos de salud y construido 186 baños en las zonas afectadas.

En un esfuerzo por restablecer la conectividad, el TNI también está preparando e instalando puentes bailey en varios lugares. Algunos de los puentes que han sido utilizados por la comunidad incluyen el puente Teupin Mane, el puente Teupin Redep, el puente Jumpa, el puente Matang Bangka, el puente Kuta Blang, el puente Hamparan Perak y el puente Anggoli Sibangun. En total, se han construido y están en funcionamiento 32 puentes bailey.

Aparte de eso, el TNI también está construyendo 40 puentes armco, algunos de los cuales ya se han completado y están siendo utilizados por la comunidad para apoyar las actividades diarias y distribuir ayuda.

Para apoyar esta operación humanitaria, el TNI desplegó 89 unidades de equipos de defensa, compuestas por aviones, helicópteros y buques de guerra de la República de Indonesia (KRI). La asistencia logística continúa distribuyéndose a través de diversos modos, incluidos lanzamientos desde el aire, aterrizajes aéreos, rutas marítimas y rutas terrestres.

El PNM Peduli regresa a Aceh Tamiang para ayudar a los residentes a levantarse después del desastre

«KRI trae apoyo de equipo pesado, vehículos sanitarios, apoya la llegada de trabajadores de la salud y ayuda a otros ministerios/agencias como equipos PLN, trayendo combustible, alimentos, generadores, etc.», explicó.

Hasta la fecha, la logística total que ha distribuido el TNI ascendió a 2.669,53 toneladas, tanto a través de la fuerza aérea, rutas marítimas utilizando KRI y buques de apoyo, como distribución terrestre.