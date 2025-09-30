El comandante del ejército revisa la preparación operativa de las tropas en Ladakh







Oficial general al mando en jefe, comandante del norte, teniente general Pratik Sharma visitó diferentes áreas hacia adelante en el territorio de la Unión de Latakh Para revisar la preparación operativa, dijo el ejército.

El comandante norte del ejército, que llegó Con El 27 de septiembre, elogió la alta moral y el compromiso firme de las tropas desplegadas.

«El teniente general Pratik Sharma visitó la Brigada de Siachen, las unidades desplegadas en el este de Ladakh y el Pass de Karakoram para revisar la preparación operativa, alabando la alta moral y el compromiso firme de todos los rangos», dijo el Comando del Norte del Ejército en un puesto en X tardío del lunes por la noche.

Dijo que el comandante interactuó con los ganadores de la prueba de la bandera nacional en el campamento base de Siachen, apreciando su espíritu nacional y su dedicación.

También marcó una expedición de montañismo a un pico muy desafiante de más de 7000 metros en el campamento base de Siachen, elogiándolos por su espíritu indomable y estableciendo un nuevo punto de referencia en el montañismo, dijo el ejército.

El 27 de septiembre, el teniente general Sharma llamó al gobernador del teniente Ladakh Kavinder Gupta y discutió la situación actual en la ciudad de Leh, afectada por la violencia.

La reunión se centró en el escenario de seguridad general, los desafíos emergentes en la región y la necesidad de una mayor coordinación entre la administración civil y las fuerzas armadas para mantener la paz y la estabilidad, enfatizando la importancia de la preparación y la sinergia para abordar cualquier contingencia, un Raj Bhavan El portavoz había dicho.

