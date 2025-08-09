El comandante de TNI señaló al mayor general Kristomei Sianturi se convirtió en el nuevo comandante militar del Kodam Radin Inten

Yakarta, Viva – Jefe de Mabes del Centro de Información (Kapuspen) TNI Mayor general Sianturi Kristomei ocupará posiciones nuevo Como comandante de la Comando Regional Militar (Pangdam) Kodam XXI/ RADIN INTEN.

«Sí, eso es cierto», dijo el jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad) general de brigada Wahyu Yudhayana EntreSábado 9 de agosto de 2025.

El Kristomei dirigirá uno de los nuevos Kodam. Wahyu dijo que Kodam Radin Inten estará a cargo de dos regiones, a saber, Lampung y Bengkulu.

No solo sobre la nueva posición de Kristomei, Wahyu también confirmó a varios funcionarios del ejército de alto rango que ocuparán otros cinco nuevos Kodams.

Los siguientes son los nombres de funcionarios y puestos que se llevarán a cabo:

1. Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai para ser retenido Mayjen Tni Agus Hadi Waluyo;

2. Pangdam xx/ Tuanku Imam Bonjol, que será sostenido por el mayor general Arief Gajah Mada;

3. Pangdam xxii/ Tambun Bungai que se llevará a cabo el mayor general Zainul Arifin;

4. Pangdam xxiii/ Palaka Wira que se llevará a cabo el mayor general Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar;

5. Pangdam xxiv/ mandala trikora que se llevará a cabo el mayor general Lucky Avianto.

Wahyu no explicó en detalle cuándo se llevaría a cabo la inauguración y la entrega de la posición.

Sin embargo, se estima que los seis nuevos Kodam serán ratificados en la ceremonia de la fuerza militar y honoraria militar en Batujar, Bandung, West Java, domingo 10 de agosto de 2025. (Ant) (Ant)