El comandante de TNI señaló a 6 Maj. Gen. liderando el nuevo Kodam, ¡esta es la lista!





Yakarta, Viva – Un total de seis oficiales del ejército de alto rango fueron nombrados por Comandante de TNI General TNI Agus Subiyanto para liderar seis comandos regionales militares (Kodam) nuevo.

Esto se conocía en la decisión del número de comandante TNI KEP/1033/VIII/2025. Aquí hay seis nombres de funcionarios y puestos de TNI que se llevarán a cabo:

2. Pangdam xx/ Tuanku Imam Bonjol se celebra el mayor general Arief Gajah Mada;

3. Comandante militar XXI/ Radin Inten, maj.

4

5

6. Comandante militar XXIV/ Mandala se celebra el mayor general Lucky Avianto.

Jefe del Centro de la Sede de TNI (Kapuspen), el mayor general Kristomei Sianturi también confirmó el nombramiento del puesto.

Pero, no comentó sobre la nueva posición que llevaría. Tampoco explicó en detalle cuándo se llevaría a cabo la inauguración y el traspaso de la posición.

Se estima que los seis nuevos Kodam serán ratificados en el título de fuerza operativa y honoraria militar en Batujar, Bandung, West Java, domingo 10 de agosto de 2025. (Ant)

Página siguiente 6. Comandante militar XXIV/ Mandala se celebra el mayor general Lucky Avianto.









Fuente