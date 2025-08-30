El comandante de TNI le pidió a la comunidad que no se provocara fácilmente: la pérdida posterior en sí misma

Bogor, Viva – Comandante de TNI General TNI Agus Subiyanto Efectos, el público no es fácilmente provocado por invitaciones de acción irresponsables. El comandante le pidió a la comunidad que mantuviera la paz y la seguridad en medio de las crecientes manifestaciones en varias regiones.

«I appeal to all people to jointly create a sense of security and peace in all regions of Indonesia. Do not be easily provoked by irresponsible invitations, because it will be detrimental to us,» said TNI Commander General Agus Subiyanto in Koneng Coffee, Bojongkoneng, Bogor Regency, West Java, after facing Prabowo’s President in his residence on Saturday, August 3025.

Según el general Agus Subiyanto, cada problema que surge debe resolverse mediante deliberación y a través de canales legales, no por acciones anarquistas que solo agregan pérdidas. «Para los problemas existentes, resolvamos deliberaciones y, por supuesto, según la ley aplicable», dijo.

También recordó que las diferencias de opinión son naturales en la democracia, pero no deben usarse para dañar la unidad y el orden público.

«Todos tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad de la nación. No permita que las diferencias se conviertan en herramientas para dividirse», dijo el comandante.

Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo quien lo acompañó enfatizó que los tni-polri actuarían de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto, especialmente al enfrentar acciones anarquistas.

«La orden del presidente es clara, las acciones anarquistas deben tratarse firmemente de acuerdo con la ley. Nosotros, el TNI-Polri, inmediatamente tomaremos medidas en el campo para restaurar la situación», dijo la jefa de policía nacional Jendera Sigit

Agregó, las fuerzas de seguridad continuaron respetando el derecho de la comunidad a expresar sus opiniones, pero con un registro debe ser ordenado y de acuerdo con la ley número 9 de 1998.

«Si la manifestación se lleva a cabo pacífica y ordenada, son los derechos de la comunidad y debemos asegurarla. Pero si ha llevado a la destrucción y la quema, entrará en el dominio criminal», dijo.

El Jefe de la Policía Nacional también enfatizó que los pasos del aparato se llevarían a cabo de manera medible para que la comunidad pudiera volver a sentirse segura sin una preocupación excesiva.

«Lo que guardamos son los intereses de la comunidad en general. Se toman todas nuestras acciones para garantizar que la situación sea propicio nuevamente», dijo el jefe de la policía nacional.