El comandante de Kopassus, Marine y Kopasgat dirigido por tres estrellas, se convirtió en comandante del Cuerpo

Yakarta, Viva – Se eligieron tres comandantes de las fuerzas de élite de TNI para ser el comandante del Cuerpo de acuerdo con la decisión Comandante de TNI Nomor KEP/1033/VIII/2025.

En la carta, el comandante de TNI General Agus Subiyanto nombró al mayor general Djon Afriandi, quien anteriormente se desempeñó como comandante del Comando de las Fuerzas Especiales (Danjen Kopassus) El ejército ahora es nombrado comandante de Kopassus (Pangkopassus).

Entonces, el mayor general (Mar) Endi Supardi, quien anteriormente se desempeñó como comandante Marina (Dankormar) ahora es nombrado comandante del Cuerpo de Marines (Pangkormar)

Este último es el mariscal joven mariscal (Marsda) niega a Muis, quien anteriormente se desempeñó como comandante del comandante del movimiento rápido (Dankopasgat) fue nombrado por el comandante en jefe del Cuerpo de Kopasgat (Pangkorpasgat).

Jefe de la sede de la sede de la sede de TNI (Kapuspen) sede de la sede del mayor general Tni, Kristomei Sianturi confirmó la existencia del decreto del comandante TNI.

Con el aumento en el estado del puesto, se estima que todos los comandantes de la fuerza de élite que anteriormente sirvieron como bintang Dos recibirán promoción para convertirse en un estrellas de tres.

Sin embargo, no es seguro cuándo tendrá lugar la procesión de la promoción.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto hizo oficialmente el comandante del Cuerpo de la Marina de la Armada, el comandante del comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército y el comandante del Cuerpo de Movimiento Fast de la Fuerza Aérea como un oficial de TNI de tres estras de alto riesgo.

La política se determinó en la regulación presidencial (pepres) número 84 de 2025 con respecto a las enmiendas al número de regulación presidencial 66 de 2019 con respecto a la estructura organizativa del Ejército Nacional Indonesio, que fue firmado por el presidente PRABOWO en Jakarta, el 5 de agosto de 2025.

En Perpres No. 84/2025, la copia fue recibida por Entre En Yakarta, el viernes, el presidente Prabowo también cambió el nombre del liderazgo del Cuerpo de Marines, Kopassus y Kopasgat, que originalmente se llamaba «Comandante General» con el rango de dos estrellas en «Comandante» con un rango de tres estrellas. Las disposiciones están contenidas en el párrafo del Artículo 59A (2), el párrafo del Artículo 59B (2) y el Párrafo del Artículo 59C (3), así como la Sección del Apéndice de la Regulación Presidencial No. 84/2025. (Hormiga)