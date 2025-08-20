El comandante de Hamas Mohammed Naif Abu Shamla asesinado en Gaza







El 13 de agosto de 2025, las fuerzas israelíes eliminaron el terrorista Mohammed Naif Abu Shamla, el comandante del pelotón de Nukhba en el Hamas Organización terrorista, en el sur de Khan Younis.

Abu Shamla se infiltró en el territorio de Israel y participó en el intento de infiltración del puesto avanzado de Marte de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) durante la masacre del 7 de octubre.

Durante la guerra, promovió numerosos planes terroristas contra las fuerzas de las FDI y el estado de Israel como parte de su papel en la organización terrorista de Hamas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente