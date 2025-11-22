El comandante de ala Naman Syal muere en un accidente en Tejas; La aldea de Patiyalkar está de luto







Un manto de dolor cayó sobre la aldea de Patiyalkar en Tehsil Nagrota Bagwan del distrito de Kangra el viernes cuando se difundió la noticia de la trágica muerte del comandante de ala Naman Syal en el aviones tejas Accidente durante el Salón Aeronáutico de Dubai.

El piloto de la Fuerza Aérea de la India, de 34 años, conocido por sus agudas habilidades y su espíritu de vuelo aventurero, estaba participando en una demostración cuando ocurrió el percance.

Wing Commander Syal, que provenía de la Nagrota Bagwan le sobreviven su esposa (que también es oficial de la Fuerza Aérea de la India), su hija de seis años y sus padres. Cuando la noticia llegó a su pueblo natal, familiares, vecinos y lugareños comenzaron a reunirse en su hogar ancestral con conmoción y tristeza.

Mehar Chand, un aldeano, dijo a ANI: «Todos nosotros estamos muy tristes al enterarnos de este accidente. La gente va a su casa para mostrar solidaridad y expresar su dolor. La familia no está aquí, pero los miembros de la familia extendida sí. Era un niño brillante y estamos orgullosos de él».

Otro residente, Madan, dijo a ANI: «No podemos aceptar que alguien tan lleno de vida y coraje ya no está con nosotros. Todo el pueblo está triste y destrozado».

El ex pradhan de la aldea, Shashi Dhiman, dijo que el difunto oficial siempre había enorgullecido a la comunidad.

«Ayer por la tarde, mi hermano de Delhi me habló de este desafortunado accidente y todo el pueblo está muy triste. Su esposa está en Chennai. Sus restos mortales llegarán a Chennai por la tarde. Los últimos ritos se llevarán a cabo aquí en el pueblo de Patiyalkar», dijo Shashi Dhiman a ANI.

Lekhraj, otro aldeano, dijo a ANI: «Por supuesto Era el hijo de nuestro pueblo. Era un comandante de ala en un puesto muy bueno. Representó a nuestro pueblo en el escenario nacional. Su muerte es una gran pérdida no sólo para su familia sino para toda la región. Todo el pueblo está de luto».

Imagen de la aldea natal del Wing Commander Namansh Syal, Patiyalkar en Kangra:

Al observar la naturaleza del accidente del avión Tejas durante el Salón Aeronáutico de Dubai 2025, el experto en defensa, el Capitán Anil Gaur (retirado), especuló que el incidente podría haber ocurrido debido a que el piloto perdió el control o a un apagón debido a las fuerzas g inducidas por la gravedad.

En declaraciones a ANI el viernes, el capitán Gaur dijo que la causa exacta del accidente sólo podrá determinarse después de que se recuperen los datos de la cabina.

Expresando condolencias a la familia de Comandante de ala Naman Syal, quien trágicamente perdió la vida en el accidente, el Capitán Gaur dijo: «Es triste que nuestro avión Tejas se estrellara durante el espectáculo aéreo de Dubai y nuestro valiente piloto perdiera la vida. A partir de las imágenes, parece que el avión perdió el control durante las acrobacias, o podría haber habido un apagón del piloto. Apagón aquí significa fuerza gravitacional excesiva».

«Los pilotos usan un traje G para que la sangre no se acumule en sus piernas; podría haber habido un problema con eso. Lo que sucedió exactamente sólo podrá determinarse una vez que se recuperen los datos de la cabina. Expreso mi más sentido pésame a la familia del piloto», añadió.

Las fuerzas G excesivas pueden hacer que la sangre se acumule en la parte inferior del cuerpo, lo que podría provocar un desmayo del piloto.

La Fuerza Aérea de la India anunció la muerte del piloto después de que un avión Tejas se estrellara y estallara en llamas en el Salón Aeronáutico de Dubái 2025 el viernes.

La IAF dijo que se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente en el que el piloto sucumbió a heridas mortales.

El avión se estrelló mientras realizaba una exhibición aérea ante una gran multitud, informaron medios locales.

Khaleej Times informó que el avión de combate se estrelló contra el suelo poco después del despegue. Las fotos y videos compartidos en línea muestran columnas de humo negro elevándose en el aire desde el avión en tierra.

