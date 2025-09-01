El comandante adjunto del TNI niega la existencia de un escenario de emergencia marcial: obedecemos la Constitución

JacartaVIVA – Comandante Adjunto TNIEl general Tandyo Budi Revita enfatizó que su partido fue sólido y negó el escenario hacia la determinación del estado de emergencia marcial a través de varios disturbios y saqueos que luego ocurrieron en varias regiones de Indonesia, especialmente en Yakarta.

Leer también: El botín del engaño del DPR y el senen de Atrium de Mall se extiende utilizando tecnología falsa profunda de IA



«El TNI se encuentra actualmente en una solidez muy fuerte entre el Ministerio de Defensa, la sede de TNI y la sede de la fuerza. Por supuesto, estamos en ese. Si existe tal suposición, por supuesto, está muy mal. Lejos de lo que hacemos», dijo Tandyo en el edificio RPDCentral Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Leer también: El TNI está listo para asegurar una manifestación si la policía le pide que la ayude



Tandyo reiteró que los soldados de TNI obedecieron la constitución. Por lo tanto, el TNI estará listo para ayudar a asegurar demostraciones si hay una solicitud de otras instituciones y no por su propia iniciativa. La tarea de seguridad del TNI, dijo, también estaba de acuerdo con las reglas aplicables.

«Nosotros, todos nuestros tnis obedecemos la constitución. Brindamos asistencia a otras instituciones, por supuesto, sobre la base de regulaciones y solicitudes a sí mismas», dijo Tandyo.

Leer también: Lagger de una gran ética después de Lindas Affan Kurniawan, Kompol Cosmas y Bripka Rokhmat esta semana



Por otro lado, Tandyo explicó que el presidente Prabowo Subianto había llamado a dar dirección directa al comandante de TNI y al jefe de la policía nacional con respecto a la seguridad de la manifestación.

«Dije esto que el 30, el presidente llamó al jefe de la policía nacional con el comandante de TNI y el comandante de TNI y el jefe de la policía nacional transmitieron la declaración. Y estábamos sólidos en uno allí. Cómo manejar esto juntos», dijo.

«Así que no hay que queremos asumir. Eso no está allí. Porque se dijo que lo que se presentó fue el jefe de la policía nacional. Solo después de eso había una condición como esta, nos convertimos en uno con el jefe de la policía nacional. No había ganas de que tomáramos», agregó.

Se sabe que la policía metropolitana de Yakarta enfatizó que estaban listos para actuar decisivamente contra cualquiera que intentara hacer disturbios en la capital.

El mensaje fue transmitido por el jefe de policía de Yakarta, el inspector general de policía Asep Edi Suheri mientras dirigía la manzana patrulla Gran escala en el complejo DPR/MPR, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

ASEP afirmó, las instrucciones del presidente Prabowo Subianto y la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo eran claras, a saber, el TNI-Polri Debe estar presente para mantener el orden después de una serie de demostraciones caóticas en los últimos días.

«Necesitamos transmitir si más tarde se encuentra que hay partidos anarquistas, tomaremos medidas y pasos medidos estrictos de acuerdo con el SOP aplicable porque nuestro objetivo principal es garantizar que la comunidad esté protegida y que la Yakarta y las áreas circundantes siguen siendo seguras y ordenadas», dijo.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Calmó al público para no preocuparse. Esta gran patrulla comienza desde el edificio DPR/MPR con un aparato conjunto TNI-Polri. Hay dos caminos principales de patrulla. El primer camino por Monas, Salemba, Cawang, a Tanjung Priok.

El segundo camino pasa más allá de Daan Mogot, Puri, la ciudad de Senayan, para regresar a la policía metropolitana de Yakarta. Como resultado, la situación de Yakarta se observó propicio. Los residentes continúan siendo actividades normales, mientras que los objetos vitales como Mako Brimob Kwitang están estrechamente protegidos por el aparato combinado. Según ASEP, esta patrulla es una prueba de que la policía no está trabajando sola.