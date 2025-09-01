El comandante adjunto del TNI abrió sus votos sobre los supuestos miembros de Bais fue arrestado durante la manifestación

Yakarta, Viva – Comandante Adjunto del TNI El general Tni Tandyo Budi Revita abre voz sobre presuntos miembros de la agencia Inteligencia Ejército Nacional Estratégico Indonesio (BAI) arrestado por miembros Brote durante la manifestación hace algún tiempo.

Afirmó que aquellos que arrestaron no desempacaban la identidad de los miembros atrapados.

«Una vez que esto fue arrestado y luego salió así, el que lo arrestó no lo difundió, porque era inteligencia», dijo Tandyo a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Tandyo explicó que una de las tareas de los miembros de inteligencia era encontrar información cierto. Por lo tanto, según él, una inteligencia debe ingresar y unirse a la demostración para encontrar la información deseada.

«Digo que sí, el nombre de las personas da la información que tenemos que ingresar dentro, los seguimos, sus actividades», dijo.

Sin embargo, cuando el equipo de medios confirmó nuevamente el arrestado Polri Hace algún tiempo era miembro de BAIS, Tandyo era reacio a comentar.

Viral en las redes sociales Dos personas sospechosas de alborotadores fueron arrestados. En el arresto, evidencia confiscada en forma de varias tarjetas de identidad de miembros de TNI (KTA).

Jefe del Centro de Información de TNI (Kapuspen), el general de brigada Freddy Ardianzah enfatizó que la información no era cierta. Lamentó la circulación de la información del engaño.

«Necesito enfatizar que los miembros de TNI son arrestados por la Policía Nacional o convertirse en provocadores, es una narración malvada, falsa y engañosa», dijo el domingo 31 de agosto de 2025.

Reveló los últimos días circulando contenido y narración provocativos. Supuestamente fue deliberadamente para enfrentar las ovejas comunitarias con las autoridades, incluso entre el TNI y la Policía Nacional.

«En principio, el TNI y Polri siempre trabajan juntos para mantener la seguridad y el orden público», dijo.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Además, le pidió al público que permaneciera tranquilo y no se provocara fácilmente por la información del engaño.

«Instamos al público a mantener la calma y no provocar fácilmente por engaños e información que no es necesariamente cierta, cuyo objetivo es hacer ovejas. El TNI se compromete a trabajar profesionalmente para mantener la estabilidad nacional creando una situación segura, pacífica y propicio en toda Indonesia», dijo.