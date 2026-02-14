El colorido Evol P15 trae RTX 5050 y 5060, listos para ofrecer rendimiento de juegos de nueva generación

Jacarta – Vistoso Technology Company Limited, una marca de componentes de PC para juegos, juegos portátiles y productos de audio HiFi, anunció el próximo lanzamiento de la computadora portátil para juegos más nueva de Colorful. Evolución P15 con la gráfica Nvidia GeForce RTX Serie 50 de última generación.





Diseñada para jugadores, creadores de contenido y usuarios preocupados por el rendimiento, la serie Evol P15 combina un procesador moderno, una pantalla de alta frecuencia de actualización y un elegante diseño industrial en un formato compacto de 15,6 pulgadas.

Esta computadora portátil para juegos estará disponible en dos configuraciones, concretamente con las GPU Nvidia GeForce RTX 5060 y RTX 5050. Ambos enfatizan una experiencia de juego fluida, multitarea receptiva y una visualización precisa de la pantalla en la reproducción del color, respaldada por memoria DDR5, almacenamiento PCIe SSD y un sistema de enfriamiento avanzado.





Con el sistema operativo Windows 11 Home y el software de productividad WPS instalado, la computadora portátil para juegos de la serie Evol P15 está lista para brindar un rendimiento equilibrado para juegos, creación de contenido y necesidades informáticas diarias.

Además de admitir rendimiento para juegos y actividades creativas, la serie Evol P15 también está diseñada para las necesidades diarias de productividad y uso académico, con WPS Office preinstalado en el sistema operativo Windows 11 Home.





Este conjunto de aplicaciones WPS Office es totalmente compatible con formatos de archivos comunes como Word, Excel y PowerPoint, lo que permite a los usuarios crear, editar y compartir documentos sin problemas en múltiples plataformas.



Portátil Colorful Evol P15 – Blanco Nube.

Colorido Evol P15 (RTX 5060) – Gris carbón

Este es el modelo insignia de esta serie diseñado para usuarios que necesitan un alto rendimiento y una calidad visual más nítida.

Esta computadora portátil para juegos cuenta con un procesador Intel Core i7-14650HX de 14.a generación y una GPU para computadora portátil Nvidia GeForce RTX 5060 con 8 GB de VRAM, ideal para cargas de trabajo creativas intensas.

La pantalla QHD de 165 Hz con panel IPS y cobertura sRGB completa ofrece movimientos fluidos y una reproducción precisa del color. Mientras tanto, la carrocería gris carbón aparece con un diseño limpio y una estética futurista.

Características destacadas:

● Procesador hasta Intel Core i5-13420H con 8 núcleos y 12 subprocesos

● GPU para computadora portátil NVIDIA GeForce RTX 5050 con hasta 8 GB de VRAM, compatible con DLSS 4

● Pantalla IPS de 15,6 pulgadas, resolución de 1920×1080, frecuencia de actualización de 144 Hz, cobertura de color 100 % sRGB

● Memoria DDR5 de hasta 16 GB a 5200 MHz

● Almacenamiento SSD PCIe Gen3 M.2 de 512 GB, equipado con ranura de expansión M.2 adicional

● Ice Cooling System 3.0 con dos ventiladores y cuatro heatpipes térmicos

● Sistema operativo Windows 11 Home con WPS Office instalado

● Diseño futurista en color Cloud White.

● Compatibilidad con Wi-Fi 6 y teclado con iluminación LED RGB

● Admite la última tecnología Nvidia DLSS 4.