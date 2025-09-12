El colchón en la prisión no es como en casa, Nikita Mirzani tiene el dolor de cuello para tener que ser fisioterapia

VIVA – Celebridades Nikita Mirzani De vuelta en el centro de atención público después de la noticia de empeorar su estado de salud durante el período de detención en el Centro de Detención Pondok Bambu (Centro de Detención), East Yakarta. Nikita, que enfrentaba un proceso legal relacionado con las acusaciones de extorsión de Reza Gladys, experimentó serios problemas de salud debido a los nervios pellizcados en su cuello.

Leer también: La condición actual de Nikita Mirzani en prisión, casi paralizada hasta que su vida sea amenazada



Esta condición se ve exacerbada por las instalaciones de sueño en los centros de detención que se considera no apoyar sus necesidades médicas, de modo que desencadena el riesgo de parálisis si no se trata de inmediato.

Nikita reveló que el desajuste del colchón en el centro de detención era la principal causa de empeorar su estado de salud.

Leer también: El juez rechazó la solicitud de suspensión de la detención de Nikita Mirzani



«Debido a que dormir en detención es que el colchón no está de acuerdo con el mismo en la habitación, por lo que hay un cambio y hay un bulto», dijo Nikita, en el Tribunal de Distrito de South Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Según Nikita, este problema nervioso pellizcado no es nuevo. Se había sometido a una cirugía del cuello debido a la calcificación de los huesos en la quinta parte.

Leer también: Casos inmorales, Vadel Badjideh fue exigido de 12 años en prisión y una multa de RP1 mil millones



«Así que una vez tuve una cirugía de cuello, había calcificación en el número 5, hueso. Ya usé un bolígrafo», dijo Nikita Mirzani.

Sin embargo, el ambiente penitenciario que no es ideal empeora la condición, causando cambios óseos y la aparición de bultos que requieren cuidados intensivos.

Esta condición tiene un impacto significativo en la salud de Nikita, con síntomas como mareos severos y falta de aliento que a menudo se siente desde que se detiene en la Policía Metropolitana de Yakarta, antes de ser transferida al centro de detención.

«Sí, así que Keliyengan se mantiene fácil, así que», dijo.

Nikita también explicó la importancia de los nervios en el hueso del cuello conectado a los órganos vitales.

«La médula ósea del cuello tiene dos cables, como un cable. Uno al cerebro, uno al corazón», explicó.

Para lidiar con su condición, el médico recomienda fisioterapia durante seis semanas con una frecuencia de dos a tres veces por semana.

«Ayer, fui al tratamiento. Entonces el médico sugirió fisioterapia durante 6 semanas, una semana 3 o 2 veces», explicó Nikita.

Sin embargo, admitió que estaba preocupado de que el estrechamiento de los nervios continuara, porque podría causar parálisis o incluso poner en peligro su vida.

«Sí, si, por ejemplo, se está reduciendo cada vez más, sí, naudzubillah sí, Dios no lo quiera, no habrá Nikita Mirzani», concluyó.

El proceso de tratamiento que se llevó a cabo mientras estaba en la policía metropolitana de Yakarta fue detenido después de que Nikita fue trasladada al centro de detención debido a diferencias en los procedimientos.

Su abogado ahora está tratando de solicitar permiso para que Nikita pueda someterse a un tratamiento fuera del centro de detención para garantizar que se mantenga su salud.