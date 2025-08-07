El colapso del bullpen de los Yankees en Texas señala un mayor problema

Getty

El Yankees de Nueva York‘Bullpen se ha convertido en una responsabilidad. De nuevo. Y esta vez, la mala gestión de Aaron Boone está al frente y al centro en una de las pérdidas de la temporada más fea de la temporada.

¿Qué debería haber sido una serie de declaración contra el Rangers de Texas Después de ser barrido por el Miami Marlins se convirtió en un curso de choque de tres días en cómo no manejar más. Devin Williams‘Implosión en noches consecutivas, y el desconcertante uso de Boone de recién adquiridos David Bednar—Loscho de creciente creciente en Nueva York: los Yankees no tienen un plan confiable de la novena entrada, y el gerente no está ayudando.

Boone se adhiere a Williams, y paga el precio

Empecemos con Lunes.

Liderando 4-3 en el noveno, Boone le entregó el balón a su cerrador designado, Devin Williams, quien rápidamente sirvió un disparo en solitario Juego de pedersonUn bateador bateó solo .126 en ese momento. El momento se sintió como un intestino. Pero el giro del estómago vino cuando Pájaro jake siguió y renunció a un jonrónConvirtiendo una posible victoria en una derrota por 8-5.

Eso solo habría levantado las cejas. Pero lo que Boone hizo a continuación empeoró las cosas.

En MartesEn un juego de 0-0 en el octavo, Boone se volvió inexplicablemente hacia Williams nuevamente. Esta vez, el All-Star más cerca tosió un sencillo de dos carreras para Tellez ruidoso—Ester golpe de luz zurdo. Los Rangers tomaron una ventaja de 2-0 y se mantuvieron. Fue otra pérdida, otro colapso de bullpen y otro error no forzado de la banca.

Por MiércolesCon la serie ya en espiral, Boone finalmente giró. Pero el pivote no tenía sentido. Con una delgada ventaja de 3-2 y cinco outs para ir, Boone convocó a David Bednar, quien lanzó antes de Williams el lunes, y le pidió que terminara el juego en el octavo (5 outs).

Bednar hizo el trabajo, pero lanzó 42 lanzamientos en el proceso. En agosto. Un miércoles. Para un equipo que todavía espera jugar profundamente en octubre.

Esto no es sostenible.

Los números no mienten

Devin Williams es roto ahora mismo. Su cambio de firma no generó un solo olor el lunes. Renunció a tres bolas en el juego de más de 100 mph, incluido el jonrón de 101.6 mph a Pederson. Su velocidad de bola rápida subió (promediando 95.3 mph), pero el comando y el engaño no estaban allí. Lanzó solo el 45% de sus lanzamientos en la zona y no registró un solo ponche.

El martes fue aún peor. Williams renunció a otro grito de 102.7 mph, y nuevamente, los olor no se encontraban en ningún lado. Solo tres de sus 29 lanzamientos produjeron columpios y fallas. Rowdy Tellez aplastó un cambio en la zona para el éxito ganador del juego. Una vez más, el más cercano fue ineficaz, y Boone no parpadeó.

Mientras tanto, Bednar mostró agallas el miércoles. El usó los tres lanzamientos—Fastball, curva y divisor, e indujo un contacto débil con giro alto y comando sólido. Su bola rápida promedió 96.3 mph y superó a 97.6. Indujo seis olores y lanzó 42 lanzamientos en cinco outs. Obtuvo el salvamento, y también puede estar disponible para los próximos dos o tres juegos.

Ese es el problema.

Boone no tiene plan. Se relaja en exceso en los brazos de lucha, subvisa las manos calientes y se niega a hacer ajustes oportunos. Esta no es solo una mala semana, es un patrón.

Los Yankees tienen aspiraciones de campeonato, pero su bullpen es una casa de cartas. Han cambiado por tres cerradores en los últimos ocho meses: Williams en la temporada baja, Bednar y Camilo Doval en la fecha límite, y ninguno ha sido desplegado con una estrategia clara.

Si Boone sigue usando Williams como si fuera 2022 y corriendo a Bednar al suelo como si fuera octubre, este equipo no sobrevivirá en septiembre.

Los Yankees necesitan restablecer su jerarquía de bullpen y repensar su enfoque de entrada tardía, inmediatamente. Actualmente, no solo están perdiendo juegos. Están perdiendo el control.