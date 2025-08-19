El Col China lanza el imperio global de micro drama con más de 1,000 títulos

Marvel de Microdrama

Gigante de los medios chino COLUMNA ha presentado su división global de distribución de contenido, posicionándose como la más grande del mundo micro drama revendedor con más de 1,000 títulos en inglés y chino. La compañía se dirige a los emisores, streamers, telecomunicaciones y plataformas digitales que buscan entretenimiento del tamaño de un bocado para audiencias móviles nativas. El éxito de Col «From Rags to Rank One» ganó 238 millones de visitas en un solo día, promediando 77 minutos de tiempo de vigilancia por usuario y superando mil millones de vistas acumuladas en China.

La compañía opera en toda la cadena de valor de micro drama, creando plataformas originales de IP y administración de Flarflow, Seroal+ y Unireel. «Los micro-dramas son el lenguaje de narración de una generación móvil: rápido, emocional y profundamente inmersivo», dijo Timothy OH, gerente general de las operaciones del sudeste asiático de Col. La compañía también está integrando la IA en los flujos de trabajo de producción y explorando series de anime generadas por IA.

Velocidad visual

Webtoon Entertainment se está lanzando Episodios de videoTransformando los webcomics populares en videos de forma corta con actuación de movimiento, sonido y voz. Comenzando con 14 originales de Webtoon en inglés que incluyen «The Mafia Nanny», «Star Catcher» y «Osora», cada serie presenta 20 episodios de cinco minutos disponibles gratis. La función permite a los fanáticos elegir entre leer o ver historias en la plataforma.

«Sabemos que hay un apetito masivo por el video de forma corta entre la Generación Z», dijo Yongsoo Kim, director de estrategia. La creadora Jessica Ramsden de «Star Catcher» agregó: «Me encantó elegir a los actores de voz y ver a sus personalidades dar vida a mi serie».

Se implementarán episodios adicionales hasta 2025, expandiendo el alcance de Webtoon a aproximadamente 155 millones de usuarios activos mensuales en su ecosistema de entretenimiento.

Política presidencial

TBA Studios ha presentado el trailer de la película biográfica histórica «Quezon», protagonizada por Jericho Rosales como presidente filipino Manuel L. QuezonAntes de su lanzamiento de Theatrical el 15 de octubre en Filipinas. Dirigida por Jerrold Tarog, la película concluye la aclamada trilogía «Bayaniverse» de TBA después de «General Luna» de 2015 y «Goyo: The Batang General» de 2018.

El drama se centra en la maniobra política de Quezon durante la ocupación estadounidense, que culminó en su campaña presidencial de 1935 contra Emilio Aguinaldo. La estrella de «Game of Thrones», Iain Glen, se une al conjunto como Leonard Wood, mientras que Mon Confiado repite su papel de Aguinaldo. El presidente de TBA, Daphne O. Chiu-soon, enfatizó que «Quezon» funciona como una película independiente a pesar de ser la conclusión de la trilogía. El lanzamiento internacional sigue al estreno filipino.