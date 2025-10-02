El cofundador de Yardbirds, Chris Dreja, muere a los 79 años

Chris Dreja, músico, fotógrafo y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll que fue cofundador de la pionera banda de rock británico The Pájaros de patio y un coguionista de muchas de las canciones de esa banda, ha muerto, según publicaciones de redes sociales de su cuñada y su antiguo compañero de banda. Página de Jimmy. Tenía 79 años.

Mientras los yardas Nunca logró el mismo nivel de fama que los contemporáneos como los Rolling Stones, la banda fue enormemente influyente y es mejor conocida por tener a Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page en su papel de guitarrista principal entre 1963 y su disolución en 1968. Dreja, en la foto de arriba, en segundo lugar desde la izquierda, con el grupo en 1967, originalmente fue el guitarrista de ritmo de la banda y cambió a bajo trasero unido en 1966. Fue invitado a unirse a Led Zeppelin, pero declaró, optando por perseguir una carrera como un fotógrafo en su lugar. Él disparó al Foto de banda en la portada del primer álbum de Led Zeppelin.

Nacido Christopher Walenty Dreja en 1945 para padres inmigrantes polacos, Dreja creció en Kingston sobre Thames y fue mordido por el error de rock and roll cuando era adolescente. Su hermano era compañero de clase del guitarrista principal de Yardbirds original, Anthony «Top» Topham en un programa de arte previo a la universidad; Los dos se conocieron y tocaron juntos en una banda de rock temprano. En 1963, los dos unieron fuerzas con el cantante Keith Relf, ​​el bajista Paul Samwell-Smith y el baterista Jim McCarty como el cuarteto Metropolitan Blues y pronto se renombraron los Yardbirds. Topham se fue solo unas semanas después y fue reemplazado por Clapton, cuyo ardiente tocar impulsó la reputación de la banda mientras trabajaban en el circuito del club de Londres. Más tarde, en 1963, se hicieron cargo de la residencia de los Rolling Stones en el legendario Club Crawdaddy de Londres.

Si bien los animados sets de rock de blues de la banda se capturan en el álbum de 1964 «Five Live Yardbirds», grabado en el London’d Marquee Club, el grupo cambió a una dirección más pop con su primer éxito, «For Your Love», y un desencantado Clapton dejó a la banda para jugar material azulado con los blues de John Mayall. Los Yardbirds originalmente se acercaron a Page, que estaba disfrutando de una lucrativa carrera de juego, pero él declinó y, en su lugar, recomendó a su amigo Beck.

La era resultante fue la más exitosa comercial del grupo, ya que la innovadora interpretación de Beck embelleció el sonido cada vez más experimental de la banda. Este período alcanzó su punto máximo con singles como «Heart Full of Soul», «Formas of Things», «Evil Hearted You», «Still I’m Sad», una portada de «I’m A Man» de Bo Diddley y «Over Under Sideways Down», así como del álbum homónimo de 1966 a menudo llamado «Roger el ingeniero», después de su portada dreja-ilustrada.

Samwell-Smith se fue a mediados de 1966 y Page se unió inicialmente en el bajo hasta que Dreja se puso al día en el instrumento, y nació una legendaria, aunque de corta duración, de la banda con Beck y Page sobre guitarras principales en duelo. Esa alineación está documentada solo en tres canciones, sobre todo el innovador sencillo «Happenings Hace años hace diez años» y una versión de «Stroll On» que apareció en la película de Antonioni «Blow Up». Los Beck-Page Yardbirds aparecen en esa película, imitando la canción en un club de rock en una actuación que culmina con Beck rompiendo su guitarra. Mientras el grupo recorrió los Rolling Stones e Ike y Tina Turner en una legendaria gira de septiembre de 1966 por Inglaterra, esa escena de «volar» resultó presciente cuando Beck salió del grupo meses después durante una agotadora gira estadounidense.

Los Yardbirds continuaron con Page como el único guitarrista y Dreja en el bajo, grabando un álbum decepcionante («Little Games» de 1968) pero recorriendo a los Estados Unidos ampliamente cuando floreció el movimiento psicodélico. Su influencia se vio en el guardarropa de la banda, pero no tanto en su sonido, con la excepción de canciones como «Glimpses» y «Think About It» de Page. Sin embargo, el grupo se desanimó y se dividió a mediados de 1968, aunque ya había reservado una gira escandinava para ese otoño. Después de ser rechazado por Dreja, Page reclutó a nuevos miembros: el llave al bajista John Paul Jones, el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham, e hicieron la gira como los nuevos Yardbirds antes de cambiar el nombre de la banda Led Zeppelin.

Dreja, que tomó muchas fotos sorprendentes de América de la era de los años sesenta mientras estaba de gira con los Yardbirds, trabajó con éxito como fotógrafo durante muchos años, también disparó a Andy Warhol, Bob Dylan, los hermanos justos, Ike y Tina Turner, A luego dispara con Zeppelin y muchos otros. Regresó a la música en la década de 1980 con ex compañeros de banda como Box of Frogs antes de lanzar un renacimiento de Yardbirds en la década de 1990 (menos los guitarristas superestrella y Relf, ​​quienes murieron en 1976). El grupo lanzó un álbum titulado «Birdland» en 2002, con apariciones invitadas de Queen’s Brian May, Guns N ‘Roses’ Slash y otros.

Sin embargo, sufrió una serie de golpes en 2012 y se retiró de la música. Su muerte deja a McCarty y Samwell-Smith como los únicos Yardbirds originales sobrevivientes.