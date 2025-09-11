El cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convierte en la persona más rica del mundo







El cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha asegurado el título del hombre más rico del mundo del titular de mucho tiempo Elon Musk durante las primeras horas del miércoles. Según Wealth Tracker Bloomberg, las acciones de su gigante de software se dispararon más de un tercio en unos sorprendentes minutos de comercio.

Larry Ellison, un abandono universitario, ahora vale Dólar estadounidense 393 mil millones, dicen los informes: varios miles de millones más que Musk, que se convirtieron en el mundo más rico por primera vez hace cuatro años.

El stock en una de las mayores propiedades de Musk, Tesla, se ha estado moviendo en la dirección opuesta de Oracle, cayendo un 14 por ciento en lo que va del año hasta el martes, lo que ha reducido significativamente su patrimonio neto.

Además, el cambio en la clasificación se produjo después de un informe de ganancias de Blockbuster de Oracle, impulsado por pedidos multimillonario de los clientes a medida que la carrera de inteligencia artificial se calienta.

Según lo informado por la agencia de noticias AP, otra organización de noticias con una larga historia de contar el más rico del mundo, Forbes, todavía tiene almizcle en la cima, con USD 439 mil millones. Bloomberg puso su patrimonio neto en USD 385 mil millones. La diferencia está en parte en cómo los dos estiman el valor de las tenencias privadas de los almizcles, que incluyen cohetes para fabricantes de cohetes Spacex Y el ex Twitter, ahora llamado X.

Con la creciente fortuna de Ellison el miércoles, podría pagar los estilos de vida de 5 millones de familias estadounidenses durante un año, o aproximadamente toda la población de Florida, permitiéndoles todos renunciar a sus trabajos, suponiendo que los ingresos familiares medios de los Estados Unidos.

O Ellison simplemente podría decirle a Sudáfrica que se vaya de vacaciones durante un año y no cree nada, basado en su PIB.

Ellison controla casi el 40 por ciento de Oracle; Por lo tanto, sus acciones altísimas aumentaron USD 100 mil millones a su patrimonio neto en menos de media hora después de que el mercado abrió. Cuando la corporación informó ganancias, reveló más de USD 300 mil millones en nuevos contratos. Dijo que ahora anticipa que los ingresos de su división de infraestructura en la nube aumentan en un 77 por ciento a USD 18 mil millones en este año fiscal. La cifra subirá a USD 144 mil millones cuatro años después.

Ellison dijo sobre las audaces proyecciones, «AI cambia todo», según la agencia de noticias AP.

Además, Elon Musk espera lo mismo para Tesla Y su propio patrimonio neto, pero ha estado luchando por convencer a los inversores.

Mientras Elon Musk sigue hablando del futuro de Tesla, las malas noticias siguen llegando. Las ventas de Tesla en la Unión Europea cayeron un 40 por ciento a principios de este verano, el séptimo mes consecutivo de gotas, cuando los clientes insistieron en comprar sus autos después de que él recurrió a X para apoyar a los políticos extremos de derecha allí. La compañía también ha estado perdiendo cuota de mercado en los Estados Unidos, ya que los compradores enojados con su abrazo de Donald Trump se han mantenido alejados de las salas de exhibición de Tesla.

(Con entradas de AP)





Fuente