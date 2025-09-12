El cofundador de Bento Box Entertainment, Joel Kuwahara

Joel Kuwahara, cofundador y presidente de producción de Bento Box Entertainmentestá renunciando a su papel en el estudio de animación propiedad de Fox.

Se dice que Kuwahara y Fox/Bento Box se están separando en buenos términos, con el ejecutivo y la compañía optando por no renovar su contrato. Su último día es hoy, 12 de septiembre.

«A medida que Bento Box Entertainment se integra en Fox Entertainment Studios, la galardonada casa de animación ingresa a un nuevo capítulo en su viaje de excelencia creativa», dijo Fernando Szew, presidente y jefe de Fox Entertainment Studios. «Mientras Joel Kuwahara se aleja de su papel, su visión como uno de los fundadores de Bento Box y su dedicación contribuyó en gran medida a su éxito. Le deseamos lo mejor en sus actividades futuras».

Kuwahara cofundó Bento Box en 2009 con Scott Greenberg y Mark McJimsey. Con la salida de Kuwahara, Greenberg es el único de los tres que todavía tiene la compañía después de la salida de McJimsey en 2016. Fox adquirió Bento Box en 2019 A raíz de la fusión de Disney-21st Century Fox.

Kuwahara y Bento Box han estado a la vanguardia de la animación en la televisión durante casi dos décadas. Bento Box actualmente produce la exitosa serie de Fox «Bob’s Burgers», con Kuwahara sirviendo como productor ejecutivo. El espectáculo fue recientemente renovado por cuatro temporadas másque lo traerá a través de la temporada 19.

Antes de Bento Box, Kuwahara trabajó como productor de «The Simpsons» a través de la película Roman y también produjo «The Simpsons Movie» en 2007. También ha tenido papeles en Warner Brothers Animation, Sony Animation e Icebox.com.

Además de «Bob’s Burgers», Bento Box también ofrece animación para la serie Fox «Krapopolis», «Universal Basic Guys», «Grimsburg» y «The Great North», así como la serie de videos «Hazbin Hotel». Los otros créditos del estudio incluyen «Central Park» para Apple TV+, «Duncanville» para Fox y «Hoops» para Netflix.