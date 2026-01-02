El Código Penal y el Código Procesal Penal acaban de iniciar hoy, la Policía Nacional revela su disposición

Yakarta, VIVA – Policía Estatal de la República de Indonesia (policia nacional), admitió haber aplicado el Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) nuevoa partir del 2 de enero de 2026 o este viernes.

El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, general de brigada de policía Trunoyudo Andiko, en Yakarta, dijo que las directrices y orientaciones relativas a la implementación del nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal junto con el formato administrativo para la investigación de actos delictivos habían sido preparadas por la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional y firmadas por el Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el Comisionado General de Policía Syahardiantono.

A partir de hoy, dijo, todos los agentes del orden de la Policía Nacional, a saber, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri, Kortastipidkor Polri y Densus 88, han implementado estas directrices.

«Todos los agentes de la Policía Policial han guiado la implementación e implementado estas directrices, adaptando el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal vigentes», dijo Trunoyudo.

Anteriormente, el 18 de noviembre de 2025, la reunión plenaria de la RPD de RI aprobó el proyecto de ley KUHAP para convertirlo en ley.

El mismo día, el Ministro de Justicia, Supratman Agtas, dijo que el nuevo KUHAP entraría en vigor el 2 de enero de 2025, al mismo tiempo que se implementara el nuevo Código Penal.

«Con la promulgación de nuestro Código Penal en 2026, el próximo 2 de enero, ahora el Código Procesal Penal también está listo. Así que automáticamente estas dos cosas, la ley material y la formal, están listas», dijo.

Como se informó anteriormente, el Código Penal (KUHP) y el Código Procesal Penal (KUHAP) entrarán en vigor recién hoy viernes 2 de enero de 2025.

El Código Penal se convirtió en ley en la sesión plenaria de la RPD de RI el 6 de diciembre de 2022. La ley fue ratificada por el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), el 2 de enero de 2023 y entró en vigor tres años después.

Mientras tanto, el Código de Procedimiento Penal fue ratificado en la octava sesión plenaria de la Cámara de Representantes durante la segunda sesión de la sesión 2025-2026 en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el martes 18 de noviembre de 2025.

El presidente de la RPD RI, Puan Maharani, dijo que el nuevo KUHAP aprobado entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

«Esta ley entrará en vigor el 2 de enero de 2026», dijo Puan a los periodistas.

(Hormiga)