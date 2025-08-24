¡El código duro de Noel Ebenezer le pide a Ducati al ‘Sultán’ del Ministerio de Manpower, será investigado por TPPU!

Yakarta, Viva – Casos supuestos extorsión Gestión del Certificado de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemenaker) que supuestamente tuvo lugar desde 2019 dejó un rastro de evidencia de activos por valor de miles de millones en una operación de arresto o (OTT).

Investigador de la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) Evidencia segura en forma de efectivo y 22 vehículos, que consta de 15 autos y 7 motos durante OTT que involucran al ex viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer o Noel. Además, también fue confiscado en efectivo alrededor de Rp170 millones y USD 2.201.

Del Ott, se reveló un hecho sorprendente de que Noel Ebenezer era sospechoso de recibir una unidad de motocicleta de lujo Ducati de los empleados de Kemenaker.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que la entrega de la motocicleta comenzó con una conversación informal entre Noel Ebenezer y el coordinador del Ministerio de Agricultura y el Personal de K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM).



Sospecha de extorsión de la certificación K3 Kemenaker Irvian Bobby Mahendro

«Cuando pedí una motocicleta, IEG le dijo a IBM:» Sé que estás jugando una gran motocicleta. Si para mí (IEG), ¿qué motocicleta es adecuada? «, Dijo Setyo en su declaración en Yakarta, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

El chat de luz fue arrestado por Irvian como una ‘solicitud’ de Noel para comprar la gran motocicleta. «Entonces IBM lo compró y lo envió a la casa de IEG, un Ducati», dijo.

No solo eso, Setyo explicó que la compra de Ducati se realizó fuera del camino, sin la integridad de las cartas oficiales. Supuestamente, este método se usa para cubrir trazas de transacciones y oscurecer la fuente de donaciones.

‘Sultan’ Kemenaker

El código duro ‘gran moto’ de Noel Ebenezer a Irvian no es sin motivo. Porque, a partir de la investigación de KPK, se reveló solo Irvian Bobby Mahendro de 10 sospechar que fue apodado ‘Sultan’ por el ex Wamenaker.

Irvian Bobby Mahendro había servido como coordinador del Ministerio de Manpower de personal institucional y K3 en 2022-2025. Se sospecha que el operador de la extorsión de certificación K3, y la parte que recibió el mayor flujo de fondos del caso fue de hasta Rp69 mil millones.

Setyo dijo que Immanuel Ebenezer solo le dio el apodo de ‘Sultan’ a Irvian Bobby porque era una figura que se consideraba que tenía mucho dinero en la Dirección General de Supervisión de Manpower y el Ministerio de Manpower K3.

«IEG llama a IBM como ‘Sultan’, lo que significa que las personas que tienen mucho dinero en la Dirección General de Binwasnaker y K3», dijo

Bondage tppu

Diputado interino para la aplicación y ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu dijo que el artículo de TPPU podría imponerse a los sospechosos si el dinero de la corrupción se movió o cambió, como ser una casa o bienes móviles.

Sin embargo, ASEP explicó que por ahora Noel y otros 10 sospechosos solo fueron acusados ​​del artículo de extorsión porque el caso todavía estaba en la etapa inicial.

«Si él es el dinero obtenido de lo que sospechamos de los resultados de este acto criminal de corrupción se transfiere, cambia en forma y otros e ingresó la calificación del Artículo 3, sí en TPPU.

Esto es más tarde, por supuesto que estaremos en capa con TPPU «, dijo ASEP

El KPK nombró al ex viceministro de Immanuel Ebenezer junto con otras 10 personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Además, el KPK detuvo a Immanuel Ebenezer y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de detención de ramas rojas y blancas de KPK.

El día de la determinación del sospechoso, Immanuel Ebenezer fue retirado de su cargo como viceministro por el presidente Prabowo Subianto.