El código ‘Bombardeo de Yakarta’ aparece en el arma del apuñalador ruso, Densus 88 revela hechos horribles

Yakarta, VIVA – Hechos preocupantes surgieron de la investigación realizada por el Destacamento Especial Antiterrorista (Densus) 88 de la Policía Nacional.

Incidente explosivo que involucró a estudiantes en PEQUEÑO 72 Se sospecha que Yakarta no se quedó como una tragedia local, sino que se extendió al extranjero e inspiró acciones. violencia adolescente en moscú, Rusia.

Esta sospecha se fortaleció después Densus 88 encontró un código sospechoso en un brutal caso de apuñalamiento ocurrido en Odintsovo, Moscú, a mediados de diciembre de 2025. La acción fue realizada por un adolescente de 15 años de iniciales MN.

«El último en Rusia, concretamente en nombre de MN (15), el autor del apuñalamiento en Odintsovo, Moscú, Rusia, el 16 de diciembre de 2025», dijo el portavoz de Densus 88 AT Polri, comisario de policía Mayndra Eka, el miércoles 7 de enero de 2026.

El incidente del apuñalamiento terminó trágicamente. Un estudiante de 10 años, menor que el perpetrador, murió en el lugar. No sólo eso, también se informó que los agentes de seguridad de la escuela sufrieron heridas mientras intentaban detener las acciones del perpetrador.

Lo que hizo de este caso una seria preocupación para las autoridades antiterroristas de Indonesia fue el descubrimiento de una escritura simbólica en el arma utilizada por el perpetrador. En la empuñadura del arma estaba escrito un código que señalaba explícitamente los acontecimientos ocurridos en Yakarta.

«En el mango del arma del autor del apuñalamiento en Moscú, Rusia, podemos ver que escribió ‘Bombardeo de Yakarta'», dijo Mayndra.

No se limitó al símbolo, se sabe que el perpetrador fotografió la escritura y la distribuyó a la comunidad en línea. Este hallazgo es lo que hace que Densus 88 sospeche firmemente que hubo un proceso de inspiración a partir del incidente de la explosión en SMAN 72 Yakarta.

«(La foto) fue tomada por el interesado y luego subida dentro de la comunidad. Por lo tanto, se sospecha que esto se inspiró en el incidente de la bomba SMAN 72 en Yakarta», dijo.

Mayndra enfatizó que este fenómeno es una fuerte alarma de que la violencia juvenil ya no es única ni local. A través de las redes sociales y las comunidades digitales, las narrativas de terror y la glorificación de la violencia pueden extenderse rápidamente por todos los países.

«Esto demuestra que los actos de terror y violencia juvenil en varios países se influyen mutuamente. Hay un proceso de inspiración y glorificación que ocurre a través de las comunidades y las redes sociales», dijo Mayndra.