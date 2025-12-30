El coche de Anthony Joshua fue aplastado en Nigeria, dos personas cercanas a él murieron

VIVA – Tristes noticias rodean al mundo del boxeo internacional. El ex campeón mundial de peso pesado de Inglaterra, Antonio Josuéexperiencia accidente tráfico serio en Nigeria que se cobró la vida de dos personas más cercanas a él. El trágico incidente ocurrió el lunes por la mañana, hora local, en la autopista Lagos-Ibadan.

Citando un informe de The Guardian, el vehículo en el que se encontraba Joshua chocó contra otro vehículo que estaba detenido al costado de la carretera alrededor de las 11:00 hora local. Como resultado del accidente, dos de los amigos cercanos de Joshua, Sina Ghami y Kevin Lateef Ayodele, fueron declarados muertos en el lugar.

La policía estatal de Ogun dijo que Joshua sufrió heridas leves y fue trasladado de inmediato al hospital para recibir tratamiento. Se informa que su condición es estable y aún se encuentra bajo observación médica.

Los representantes de Anthony Joshua expresaron su más sentido pésame por la pérdida.

«Con nuestra más profunda tristeza confirmamos que, tras un accidente de tráfico en Lagos, Nigeria, hoy, Sina Ghami y Kevin Lateef Ayodele han fallecido», se lee en un comunicado citado por The Guardian.

El equipo de Joshua también enfatizó que las dos víctimas no eran sólo colegas, sino una parte importante de la carrera del boxeador.

«Los dos eran amigos cercanos y miembros integrales del equipo de Anthony. Respetuosamente pedimos espacio y privacidad para que la familia pueda afrontar este momento tan impactante y triste», continuó.

Se sabe que Sina Ghami actúa como entrenadora de fuerza y ​​​​acondicionamiento físico, mientras que Kevin Lateef Ayodele es uno de los entrenadores del campamento de Anthony Joshua. Su pérdida fue un duro golpe para el boxeador que acababa de regresar al ring después de una larga ausencia.

El presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, también expresó su más sentido pésame por la muerte de Sina Ghami y Kevin Lateef Ayodele. Los calificó a ambos como figuras extraordinarias y oró por todas las partes afectadas por la tragedia.

La policía estatal de Ogun dijo que el accidente aún estaba bajo investigación. Sin embargo, los informes iniciales del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria indicaron que el vehículo en el que se encontraba Joshua supuestamente viajaba a alta velocidad mientras intentaba adelantar, antes de finalmente perder el control y chocar contra un camión estacionado en el arcén de la carretera.