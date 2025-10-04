El cobrador de deudas desafía a Polwan al sacar un automóvil en Kelapa Dua Tangerang, el final …

MandargVIVA – Acción de una persona recaudador de deudas En Tangerang, hace un universo virtual. En lugar de someterse a las reglas, el hombre con la L inicial (38) fue realmente arrogante hasta que se atrevió a desafiar a una mujer de policía (Mujer policía) quien intenta mediar.

Este incidente tuvo lugar en el área de West Pakulonan, Kelapa Dua, jueves por la noche, 2 de octubre de 2025. El video que circulaba mostró una atmósfera tensa cuando una serie de policía llegaron a mediar el proceso retiro móvil.

Una mujer policial explicó pacientemente las reglas oficiales de retirada del vehículo, incluso sugirió que la mediación se llevara a cabo en la estación de policía. Sin embargo, en lugar de seguir las instrucciones, el recaudador de deudas realmente gritó, gritó, para señalar el pecho de la policía.

«Viral! ¡El cobrador de la deuda de arrogancia (Matel) desafía a los oficiales de policía en Kelapa Dua Tangerang», fue citado de la cuenta de Instagram @Tangkot24jam, domingo 5 de octubre de 2025.

Mientras tanto, relacionado con este incidente, el Jefe de Policía de South Tangerang, el adjunto comisionado de la policía, Victor Inkiriwang, enfatizó que su partido no permaneció en silencio. Los perpetradores han sido arrestados.

«(Los perpetradores) han sido asegurados», dijo Víctor.

Luego, el jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía de South Tangerang, agregó la comisionada de policía adjunta Wira Graha Setiawan, los perpetradores habían sido nombrados sospechosos. La persona en cuestión fue acusada bajo el Artículo 335 del Código Penal, el artículo 212 del Código Penal y el artículo 216 del Código Penal.

«Todavía estamos desarrollando este caso», dijo Wira.