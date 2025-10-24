El CM de Delhi, Rekha Gupta, dice: «La siembra de nubes es ahora una necesidad para luchar contra la contaminación».







Mientras Delhi continúa lidiando con el deterioro de la calidad del aire, el Ministro Principal Rekha Gupta el viernes destacó que la siembra de nubes se ha convertido en una necesidad para Delhi. Además, calificó esta iniciativa como un paso pionero para abordar la persistente crisis ambiental de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación el viernes, el CM de Delhi, Rekha Gupta, dijo: «La siembra de nubes es una necesidad para Delhi y es el primer experimento de este tipo. Queremos probarlo en Delhi para ver si puede ayudarnos a controlar este problema ambiental tan grave», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El CM de Delhi, Rekha Gupta, añadió además que «las bendiciones del pueblo de Delhi están con el gobierno y creemos que este será un experimento exitoso y, en el futuro, podremos superar estos problemas ambientales».

Anteriormente, el Ministro de Medio Ambiente de Delhi Manjinder Singh SirsaAl afirmar sobre la siembra de nubes, dijo que habrá nubes sobre Delhi del 28 al 30 de octubre y señaló que el gobierno de Delhi está listo con pruebas físicas y permisos para inducir lluvia artificial el 29 de octubre.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) en Delhi y su Región de la Capital Nacional (NCR) caía bajo las categorías «pobre» y «muy pobre» en varias áreas, incluso cuando la Etapa 2 del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) sigue en vigor. Esto sucedió después de que el ICA se deteriorara significativamente después de Diwali.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice general de calidad del aire (ICA) en la capital nacional era de 292 a las 8 de la mañana del 24 de octubre. En RK Puram, al suroeste de Delhi, el ICA se registró en 316, mientras que Patparganj informó 323. Otras áreas como Bawana (347), Burari (334), Ashok Vihar (320) y Jahangirpuri (348) continuaron registrando lecturas «muy pobres», informó ANI.

Mientras que el AQI en el área de ITO también se registró en 316, mientras que en la zona de la Puerta de la India se registró en 254. La calidad del aire cerca de AIIMS se midió en 295, mientras que los niveles de contaminación alrededor del Templo Akshardham y Anand Vihar aumentaron a 403, colocando a ambos lugares en la categoría «Severo». Por el contrario, Dhaula Kuan registró un AQI de 257, por lo que se sitúa en el rango «pobre».

(Con aportes de la ANI)





