El club tuvo éxito en la final y la semifinal.

Yakarta, Viva – Aunque ya no juega en el mejor club europeo, el trabajo de dos superestrellas en el mundo Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi a menudo en el centro de atención.

A mediados de esta semana, Ronaldo trajo Al Nassr a la final de la Supercopa Saudita. Mientras Messi juntos Inter Miami avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga.

Al Nassr se dobló con éxito al ittihad 2-1 en el estadio Hong Kong, el 19 de agosto de 2025.

Los dos goles de Al Nassr fueron anotados por Sadio Mane (10 ‘) y Joao Felix (61’). El objetivo de Felix nació gracias a la asistencia de Ronaldo.

Mientras que el gol de Al Ittihad fue anotado por Steven Bergwijn en el minuto 16.

Estos resultados hacen que Al Nassr se encontrará con expertos en la final de la Supercopa Saudita 2025. El duelo se celebró en el estadio Hong Kong el 23 de agosto de 2025.

Lionel Messi herido, Inter Miami a las semifinales

Desde el evento de la Copa de la Liga, el Inter Miami avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga.

Lionel Messi está ausente en esta pelea. Sin embargo, Luis Suárez apareció como el héroe de la victoria del Inter Miami.

Inter Miami Bent Tigres Uanl 2-1 Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida. Suárez anotó un aparato ortopédico desde el punto de penalización en minutos 23 y 89.

Mientras que la respuesta de Uanl fue donada por Angel Correa en 67 minutos.

En las semifinales, el Inter Miami se reunirá con Orlando City FC. El duelo se celebró en el Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida, el 27 de agosto de 2025.